El video de Nicolás Furtado y Stefi Roitman infraganti en Madrid

nico stegi El llamativo video de Nico Furtado y Stefi Roitman en la capital española.

“Reportando desde Madrid. Stefi Roiman es muy amiga de Nico Furtado, tanto que van a tomar cafés solos por las calles de Madrid un domingo a las 9 de la noche. Un besito a Ricky (Montaner)”, dijo mientras recorría el camino que hizo Stefi.

¿Qué pasó entre Nicolás Furtado y Zaira Nara?

Semanas antes, Nico Furtado fue relacionado con Zaira Nara luego de que se mostraran juntos en la noche de Ibiza en una de las fiestas más concurridas.

En LAM, Pepe Ochoa fue quien dio detalles del encuentro. "Zaira Nara con Nicolás Furtado. Ella se fue a Italia con sus hijos, va a Ibiza convocada por una agencia, Nico también. Ese día lo conoce y comenzaron a pasar cosas a tal punto que decide quedarse porque comenzaron a tener un affaire", arrancó.

zaira nara nico furtado romance Confirman el romance de Zaira Nara y Nico Furtado: "Ella se mudó con él".

" Ella se muda con él, estuvieron cuatro o cinco días. Todos apuntaban a Pampita, pero no", agregó sobre las primeras versiones que lo vinculaban con Pampita, recién separada de Martín Pepa.

La relación oculta entre Nicolás Furtado y la China Suárez

La China Suárez y Nicolás Furtado habrían tenido un breve amorío mientras la actriz estaba en pareja con Benjamín Vicuña

En Puro Show, Fernanda Iglesias sorprendió al dar detalles específicos de la aventura. "Benjamín Vicuña, cuando estaba con la China, en un momento empieza hacer la suya, entonces ella dice: "Yo también voy hacer la mía", arrancó explicando la periodista.

china suarez nicolas furtado fiesta.jpg La aventura de la China Suárez y Nicolás Furtado.

}"Seguían siendo pareja, pero cada uno hacía la suya, hasta que, un día, llega Vicuña a la casa y estaba la China en el sillón con Nicolás Furtado", explicaba.