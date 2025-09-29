La China Suárez se fotografió desde la bañadera y causó enorme revuelo

china suarez bañadera

Días antes, la China presumió su explosivo reencuentro con Mauro Icardi tras estar más de una semana separados por primera vez desde que se mudaron a Turquía. La top se la jugó al máximo y se sacó una foto junto al jugador después de una apasionada noche de pasión posando desde la cama, sin ropa y cubriendo sus cuerpos con las sábanas.

china suarez foto intima El reencuentro hot de la China Suárez y Mauro Icardi en Estambul.

Con quién viajó la China Suárez a Estambul

Si bien llegó a Buenos Aires acompañada de sus tres hijos, la China volvió a Turquía con Rufina Cabré. Según trascendió, Amancio y Magnolia Vicuña se quedaron con Benjamín Vicuña en Argentina aunque no está confirmado cuando regresarán a Estambul.

china suarez aeropuerto La China Suárez viajó con Rufina Cabré.

Días antes de su llegada al país, fue la misma China Suárez quien anunció en sus redes la escolarización de sus tres pequeños en un prestigioso colegio de Estambul, lo que causó un nuevo escándalo con Vicuña. "Estoy tan orgullosa de ustedes. Tan feliz de verlos siempre unidos, aprendiendo nuevos idiomas, nuevas culturas, haciendo nuevos amigos. Los amo con todo mi alma", escribía la China junto a la postal.

Benjamín Vicuña habló de la China Suárez

Esta foto generó la indignación de Benjamín Vicuña que no se calló nada ante las cámaras de LAM."Es algo que yo traté de preguntarle al abogado. La verdad es que es todo muy surrealista. No tuvimos respuesta, no tuvimos una notificación. Efectivamente cambiaron la rutina de los chicos", arrancó.

benjamin vicuña lam Benjamín Vicuña habló con las cámaras de LAM y no se guardó nada.

"Yo los llamo todos los días a las 7 de la mañana. Se empezó a complicar cada vez más. Se cambió la rutina por algo. No soy tonto, me di cuenta, pero mis hijos quedaron en un lugar incómodo", siguió indignado.