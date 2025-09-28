Filtran el negocio secreto de la China Suárez, ¿para competir con Wanda Nara?

"¿Se acuerdan que les conté que la China iba a sacar su marca de cosméticos? Está sucediendo“, arrancó Juariu. "Spoiler: no se llama China Cosmetics", agregó marcando la primer diferencia con los productos de Wanda Nara.

Cómo se llamará la línea de maquillaje de la China Suárez

Según publicó Juariu en su cuenta de Instagram la marca de la China Suárez se llamará Mitsumori y adjunto el significado de la palabra de origen haponés

“La palabra japonesa ‘mitsumori’ significa presupuesto o estimación. En la práctica, si en Japón pedís un mitsumori, estás pidiendo que te den un presupuesto, cotización o estimado de costos”.

china suarez maquillajee Cómo se llamará la línea de cosméticos de la China Suárez.

“El apodo ‘la China’ en Argentina puede referirse a varias personas de ascendencia japonesa, como es el caso de la actriz María Eugenia Suárez, cuyo apellido materno es Mitsumori”, agregó además sobre el apodo de la actriz.

De qué trabaja la China Suárez en Turquía

Si bien la China Suárez lanzará su propia marca, en el Diario de Mariana revelaron fue elegida por una compañía en Estambul."Trabaja de relaciones públicas de una marca de cosmética”, explicó Martín Candalaf.

“Ella, ya en el viaje anterior, había hecho un evento en una marca de cosméticos, que no sé si era de las primeras marcas de allá, pero ya estuvo en un evento. Me dijeron que trabajaba de relaciones públicas”, agregó sobre el presente de la China Suárez en Turquía.