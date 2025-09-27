¡Se supo! El verdadero motivo del viaje fugaz de la China Suárez a Buenos Aires

china suarez amigoss La foto que publicó la China Suárez durante su estadía en Buenos Aires.

En LAM, hablaron de su fugaz estadía, y Laura Ubfal reveló el verdadero motivo de su visita. Según explicó, la China llegó para terminar su mudanza al country de San Jorge y realizar las modificaciones que habría pedido Mauro Icardi. “Parece que Mauro le dio 600 mil dólares a la China para que arregle la casa de San Jorge".

El feroz cruce de Yanina Latorre y la China Suárez por las fotos de la mudanza

Además, Yanina Latorre fue la primera en exponer a la China Suárez publicando una imagen del exterior de la casa donde tambié se veía un auto estacionado lo que provocó la ira de la China.

Indignada, la China Suárez reposteó la foto y escribió un feroz descargo contra Yanina Latorre acusándola de vulnerar la seguridad de su hogar y de sus hijos.

"En 2023 esta mujer publicó la dirección de mi casa, adjuntando fotos y dirección. A la semana entró un grupo comando a dos casas, los ataron y robaron preguntando cuál era la casa de la China Suárez", arrancó la actriz.

china suarez yanina La China Suárez destruyó a Yanina Latorre.

"Sigue sin aprender. Ahora también publica el auto para que quede bien clarito. Te seguís cagando en 3 menores de edad. Despúes de haber llorado públicamente pidiendo respeto por tus hijos", escribió furiosa recordando el escándalo de Yanina latorre luego de la infidelidad de su marido, Diego Latorre.