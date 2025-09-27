La China Suárez y Mauro Icardi mostraron su reencuentro desde la cama y desnudos

china suarez foto intima El reencuentro hot de la China Suárez y Mauro Icardi en Estambul.

La China Suárez se la jugó al máximo y se fotografió junto al jugador después de una apasionada noche de pasión posando desde la cama, sin ropa y cubriendo sus cuerpos con las sábanas.

La pelea de la China Suárez con un hincha en Estambul

Semanas antes, la China Suárez volvió a confirmar que es la fan número uno de Mauro Icardi defendiéndolo de todas las críticas y burlas.

Como no podía ser de otra manera, la China Suárez dijo presente en un nuevo partido del Galatasaray y alentó a Mauro desde la tribuna junto a sus hijos.

Al terminar el encuentro, la China Suárez se cruzó con un hincha del equipo opositor del Galatasaray y luego de que dijera "¡Fenerbahçe campeón!", la actriz no se quedó callada.

china suarez hincha turquia El video de la China Suárez peleando con un hincha en Estambul.

Frente a todos los periodistas, la China Suárez no solo lo negó con el dedo sino que fue por más y exclamó."No, Galatasaray campeón". Además, la China recreó el clásico gesto de Mauro icardi de juntar las manos y apoyar la cabeza simulando dormir

De qué está trabajando la China Suárez en Turquía

En DDM revelaron que si bien varias marcas internacinales no le renovaron contrato, la China Suárez fue elegida por una compañía en Estambul."Trabaja de relaciones públicas de una marca de cosmética”, explicó Martín Candalaf.

“Ella, ya en el viaje anterior, había hecho un evento en una marca de cosméticos, que no sé si era de las primeras marcas de allá, pero ya estuvo en un evento. Me dijeron que trabajaba de relaciones públicas”, agregó sobre el presente de la China Suárez en Turquía.