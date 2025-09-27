Inicio Farándula China Suárez
¡Tremendo!

La China Suárez y Mauro Icardi mostraron su reencuentro desde la cama y desnudos

Explosión en las redes sociales por las fotos íntimas que publicaron la China Suárez y Mauro Icardi. Todos los detalles

Por UNO
La China Suárez se fotografió despúes de su encuenro hot con Mauro Icardi.

Luego de diez días en el país, la China Suárez regresó a Estambul en la noche del jueves, aunque solo viajó con su hija Rufina Cabré.

Según trascendió, Amancio y Magnolia Vicuña se quedaron en Argentina con su padre Benjamín Vicuña aunque la China Suárez no se refirió a su ausencia.

Lo que sí hizo fue mostrar cómo fue su esperado reencuentro con Mauro Icardi tras estar más de una semana separados por primera vez desde que se mudaron a Turquía.

china suarez foto intima
El reencuentro hot de la China Su&aacute;rez y Mauro Icardi en Estambul.

La China Suárez se la jugó al máximo y se fotografió junto al jugador después de una apasionada noche de pasión posando desde la cama, sin ropa y cubriendo sus cuerpos con las sábanas.

La pelea de la China Suárez con un hincha en Estambul

Semanas antes, la China Suárez volvió a confirmar que es la fan número uno de Mauro Icardi defendiéndolo de todas las críticas y burlas.

Como no podía ser de otra manera, la China Suárez dijo presente en un nuevo partido del Galatasaray y alentó a Mauro desde la tribuna junto a sus hijos.

Al terminar el encuentro, la China Suárez se cruzó con un hincha del equipo opositor del Galatasaray y luego de que dijera "¡Fenerbahçe campeón!", la actriz no se quedó callada.

china suarez hincha turquia
El video de la China Su&aacute;rez peleando con un hincha en Estambul.

Frente a todos los periodistas, la China Suárez no solo lo negó con el dedo sino que fue por más y exclamó."No, Galatasaray campeón". Además, la China recreó el clásico gesto de Mauro icardi de juntar las manos y apoyar la cabeza simulando dormir

De qué está trabajando la China Suárez en Turquía

En DDM revelaron que si bien varias marcas internacinales no le renovaron contrato, la China Suárez fue elegida por una compañía en Estambul."Trabaja de relaciones públicas de una marca de cosmética”, explicó Martín Candalaf.

“Ella, ya en el viaje anterior, había hecho un evento en una marca de cosméticos, que no sé si era de las primeras marcas de allá, pero ya estuvo en un evento. Me dijeron que trabajaba de relaciones públicas”, agregó sobre el presente de la China Suárez en Turquía.

