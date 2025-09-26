Inicio Farándula China Suárez
Hay fotos

La China Suárez se fue del país: ¿qué pasó con sus hijos?

Tras su breve paso por Buenos Aires, la China Suárez regresó a Estambul con Mauro Icardi y se supo con quién viajó.

Por UNO
La China Suárez regresó a Turquía

La China Suárez regresó a Turquía, sin los hijos de Benjamín Vicuña.

Luego de una semana de lo más agitada en Buenos Aires, la China Suárez regresó a Turquía en la noche del jueves, aunque no lo hizo con todos sus hijos.

Mientras sigue su conflicto con Benjamín vicuña por la nueva vida de sus hijos en Estambul, la China Suárez fue vista en Ezeiza junto a su hija Rufina Cabré.

Según trascendió, Amancio y Magnolia Vicuña se quedaron con Benjamín Vicuña en Argentina aunque no está confirmado cuando volverán a Turquía.

china suarez aeropuerto
La China Su&aacute;rez viaj&oacute; con Rufina Cabr&eacute;.

La China Suárez viajó con Rufina Cabré.

Días antes de su llegada al país, fue la misma China Suárez quien anunció en sus redes la escolarización de sus tres pequeños en un prestigioso colegio de Estambul, lo que causó un nuevo escándalo con Vicuña. "Estoy tan orgullosa de ustedes. Tan feliz de verlos siempre unidos, aprendiendo nuevos idiomas, nuevas culturas, haciendo nuevos amigos. Los amo con todo mi alma", escribía la China junto a la postal.

chinasuarez hijos colegio turquia
La foto de los hijos de la China Su&aacute;rez en un colegio de Estambul.

La foto de los hijos de la China Suárez en un colegio de Estambul.

La reacción de Benjamín Vicuña por la escolarización de sus hijos en Estambul

Luego de las repercusiones que generó la foto publicada por la China Suárez, Benjamín Vicuña habló con las cámaras de LAM y no se guardó nada.

El actor se habría enterado de la neuva vida de sus hijos en Turquía a través de los medios. "Es algo que yo traté de preguntarle al abogado. La verdad es que es todo muy surrealista. No tuvimos respuesta, no tuvimos una notificación. Efectivamente cambiaron la rutina de los chicos", arrancó.

"Yo los llamo todos los días a las 7 de la mañana. Se empezó a complicar cada vez más. Se cambió la rutina por algo. No soy tonto, me di cuenta, pero mis hijos quedaron en un lugar incómodo", siguió indignado.

benjamin vicuña lam
Vicu&ntilde;a angustiado por la escolarizaci&oacute;n de sus hijos en Turqu&iacute;a.

Vicuña angustiado por la escolarización de sus hijos en Turquía.

"Entonces, para no instalar un estrés para los chicos, le pedí a los abogados, como personas adultas, que se comunicaran y se entendieran. Y no hubo respuesta en más de una semana. Entonces, ahora tuvo que pasar esto, que en realidad es muy desagradable", agregó.

Temas relacionados:

Te puede interesar