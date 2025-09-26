La China Suárez se fue del país: ¿qué pasó con sus hijos?

china suarez aeropuerto La China Suárez viajó con Rufina Cabré.

Días antes de su llegada al país, fue la misma China Suárez quien anunció en sus redes la escolarización de sus tres pequeños en un prestigioso colegio de Estambul, lo que causó un nuevo escándalo con Vicuña. "Estoy tan orgullosa de ustedes. Tan feliz de verlos siempre unidos, aprendiendo nuevos idiomas, nuevas culturas, haciendo nuevos amigos. Los amo con todo mi alma", escribía la China junto a la postal.

chinasuarez hijos colegio turquia La foto de los hijos de la China Suárez en un colegio de Estambul.

La reacción de Benjamín Vicuña por la escolarización de sus hijos en Estambul

Luego de las repercusiones que generó la foto publicada por la China Suárez, Benjamín Vicuña habló con las cámaras de LAM y no se guardó nada.

El actor se habría enterado de la neuva vida de sus hijos en Turquía a través de los medios. "Es algo que yo traté de preguntarle al abogado. La verdad es que es todo muy surrealista. No tuvimos respuesta, no tuvimos una notificación. Efectivamente cambiaron la rutina de los chicos", arrancó.

"Yo los llamo todos los días a las 7 de la mañana. Se empezó a complicar cada vez más. Se cambió la rutina por algo. No soy tonto, me di cuenta, pero mis hijos quedaron en un lugar incómodo", siguió indignado.

benjamin vicuña lam Vicuña angustiado por la escolarización de sus hijos en Turquía.

"Entonces, para no instalar un estrés para los chicos, le pedí a los abogados, como personas adultas, que se comunicaran y se entendieran. Y no hubo respuesta en más de una semana. Entonces, ahora tuvo que pasar esto, que en realidad es muy desagradable", agregó.