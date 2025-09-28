En hilo dental transparente, Romina Malaspina celebró la primavera

Inicio Farándula Romina Malaspina

Romina Malaspina sigue anticipando las tendencias que serán furor esta temporada primavera verano ahora cambiando los trajes de baño por lencería.

Desde que se convirtió en influencer, Romina Malaspina ha demostrando que no teme a la hora de lucir los diseños más audaces y reveladores.

Ahora, la top le hizo honor al inicio de la primavera y desafió los límites de la censura la llevar un conjunto de bombacha colaless y corpiño de transparencias explosivo.

Romina Malaspina eligió un diseño ultra pequeño y transparente con detalles de flores bordadas para un toque más romántico y primaveral.

¿Qué pasó entre Romina Malaspina y la China Suárez?

En medio de las repercusiones por las versiones que aseguran que la China Suárez se peleó con su mejor amiga Natalia Antolín, salió a la luz que Romina Malaspina tampoco tuvo una buena experiencia con la China.

La China Suárez ha tenido cruces y enfrentamientos públicos con famosas como Yanina Latorre, Zaira Nara, Paula Chaves, Gimena Accardi, Lali Espósito, entre otras.

En Intrusos, recordaron también un insólito episodio que ocurrió entre la China Suárez y Romina Malaspina por una prenda de ropa años atrás.

Fue Marcela Tauro quien dió los detalles de su cruce. "Estaban yendo en el auto a una fiesta y a la China Suárez se le cayó el fernet. Romina Malaspina le ofreció un pantalón que tenía de canje en el baul y la China nunca se lo devolvió", contó Marcela.

Lejos de negarlo, Romina Malaspina no solo confirmó las declaraciones de Tauro sino que dio más información de lo sucedido y se mostró furiosa con la China.

"Me harté" le dijo Romina Malaspina a la periodista y aseguró que le escribió a la China Suárez para recuperar su prenda pero que leyó su mensaje y nunca le contestó ni le agradeció el gesto.

