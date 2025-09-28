En hilo dental transparente, Romina Malaspina celebró la primavera

romina malaspina colaless transparente Romina Malaspina sorprendió con su colaless de transparencias.

Romina Malaspina eligió un diseño ultra pequeño y transparente con detalles de flores bordadas para un toque más romántico y primaveral.

¿Qué pasó entre Romina Malaspina y la China Suárez?

En medio de las repercusiones por las versiones que aseguran que la China Suárez se peleó con su mejor amiga Natalia Antolín, salió a la luz que Romina Malaspina tampoco tuvo una buena experiencia con la China.

La China Suárez ha tenido cruces y enfrentamientos públicos con famosas como Yanina Latorre, Zaira Nara, Paula Chaves, Gimena Accardi, Lali Espósito, entre otras.

En Intrusos, recordaron también un insólito episodio que ocurrió entre la China Suárez y Romina Malaspina por una prenda de ropa años atrás.

Fue Marcela Tauro quien dió los detalles de su cruce. "Estaban yendo en el auto a una fiesta y a la China Suárez se le cayó el fernet. Romina Malaspina le ofreció un pantalón que tenía de canje en el baul y la China nunca se lo devolvió", contó Marcela.

Lejos de negarlo, Romina Malaspina no solo confirmó las declaraciones de Tauro sino que dio más información de lo sucedido y se mostró furiosa con la China.

"Me harté" le dijo Romina Malaspina a la periodista y aseguró que le escribió a la China Suárez para recuperar su prenda pero que leyó su mensaje y nunca le contestó ni le agradeció el gesto.