Habló la influencer que grabó a Stefi Roitman y Nico Furtado en Madrid: "Ella se fue corriendo"

"Ellos se saludaron, yo ví el saludo y se fueron para diferentes lados. Ella salió caminado casi corriendo. El saludo no me pareció sospechoso pero ella se preocupó cuando me escuchó hablando con mi amiga y sintió el acento argentino", agregó sobre la actitud de Stefi Roitman.

Además, Magalí sorprendió al describir el look de Stefi Roitman. "Me pareció sospechoso porque la vi despeinada con el pelo casi humedo, si no hay nada que esconder no hay nada que temer", cerró filosa.

¿Qué pasó entre Nicolás Furtado y Zaira Nara?

Semanas antes, Nico Furtado fue relacionado con Pampita y luego con Zaira Nara luego de que se viralizara una foto de los tres en la fiesta BRESH de IBIZA.

Según explicaron en LAM, Zaira Nara habría tenido un amor de verano con Nicolás Furtado durante sus vacaciones. "Ella se fue a Italia con sus hijos, va a Ibiza convocada por una agencia, Nico también. Ese día lo conoce y comenzaron a pasar cosas a tal punto que decide quedarse porque comenzaron a tener un affaire", arrancó.

pampita zaira nico furtado ibiza Confirman el romance de Zaira Nara y Nico Furtado: "Ella se mudó con él".

" Ella se muda con él, estuvieron cuatro o cinco días. Todos apuntaban a Pampita, pero no", agregó sobre el fugaz romance que habrían tenido Zaira y Nico.