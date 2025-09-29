Inicio Farándula Stefi Roitman
Escándalo

Habló la influencer que grabó a Stefi Roitman y Nico Furtado en Madrid: "Ella se fue corriendo"

Salieron a la luz detalles explosivos del video de Stefi Roitman y Nico Furtado en la noche madrilense.

Filtran impactantes detalles sobre el video de Stefi Roitman y Nico Furtado en Madrid.

Magalí Sica, la influencer que grabó el llamativo video de Stefi Roitman y Nicolás Furtado en las calles de Madrid, rompió el silencio y reveló información explosiva.

Tras las repercusiones y especulaciones que generó la grabación donde pareciera que Nicolás Furtado está esperando a Stefi Roitman mientras ella trata de disimular, Magalí se comunicó con BONDI y explicó lo sucedido. "A él lo reconozco primero a ella me costó porqué está más morena. Es una calle muy angosta, muy chiquita y a esa hora esta todo cerrado, no hay cafeterías abiertas ni restaurantes", arrancó la influencer sobre el lugar del encuentro.

VIDEO STEFI NICO
C&oacute;mo fue el encuentro de Stefi Roitman y Nicol&aacute;s Furtado en Madrid.

"Ellos se saludaron, yo ví el saludo y se fueron para diferentes lados. Ella salió caminado casi corriendo. El saludo no me pareció sospechoso pero ella se preocupó cuando me escuchó hablando con mi amiga y sintió el acento argentino", agregó sobre la actitud de Stefi Roitman.

Además, Magalí sorprendió al describir el look de Stefi Roitman. "Me pareció sospechoso porque la vi despeinada con el pelo casi humedo, si no hay nada que esconder no hay nada que temer", cerró filosa.

¿Qué pasó entre Nicolás Furtado y Zaira Nara?

Semanas antes, Nico Furtado fue relacionado con Pampita y luego con Zaira Nara luego de que se viralizara una foto de los tres en la fiesta BRESH de IBIZA.

Según explicaron en LAM, Zaira Nara habría tenido un amor de verano con Nicolás Furtado durante sus vacaciones. "Ella se fue a Italia con sus hijos, va a Ibiza convocada por una agencia, Nico también. Ese día lo conoce y comenzaron a pasar cosas a tal punto que decide quedarse porque comenzaron a tener un affaire", arrancó.

pampita zaira nico furtado ibiza
Confirman el romance de Zaira Nara y Nico Furtado: "Ella se mud&oacute; con &eacute;l".

" Ella se muda con él, estuvieron cuatro o cinco días. Todos apuntaban a Pampita, pero no", agregó sobre el fugaz romance que habrían tenido Zaira y Nico.

