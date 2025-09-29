Inicio Farándula Martita Fort
¡Tremendo!

Cómo reaccionó Martita Fort al enterarse que Rocío Marengo y Eduardo Fort tendrán un varón

La reacción de Martita Fort en el babyshower que organziaron su tío Eduardo Fort y Rocío Marengo. Todos los detalles

El fin de semana, Rocío Marengo y Eduardo Fort organizaron un mega baby shower para revelar el sexo de su bebé y Martita Fort dijo presente.

Martita Fort se robó todas las miradas en la celebració que incluyó DJ, famosos y hasta la banda Los Totora que hizo bailar a los invitados, siendo Martita de las primeras en abrir la pista de baile.

Además, Martita Fort se mostró de lo más animada y feliz con la llegada de un varón a la familia Fort. Fue ella misma quien subió fotos desde la fiesta. "Se viene el primo", escribió en una postal.

marttia frt reaccion hijo marengo
La reacción de Martita Fort en el baby shower de Rocio Marengo y Eduardo Fort.

La hija de Ricardo Fort participó de todas las actividades y firmó el mural de saludos para los futuros padres."Esperando con ansias a bebito" escribió junto al símbolo de un corazón.

La alegría de Martita Fort por el embarazo de Rocío Marengo

Martita Fort y Rocío Marengo tienen una excelente relación, siendo Martita un gran apoyo para Rocío durante el proceso para quedar embarazada.

La hermana de Felipe Fort fue una de las primeras en enterarse de la noticia publicando su emoción en las redes sociales con una foto junto a los futuros padres.

martita fort embarazo rocio marengo.jpg
Martita Fort feliz por el embarazo de Rocío Marengo.

Martita Fort le regaló a Rocío Marengo un chocolate XL, junto a un conejito y acompañó la foto del emocionante momento con sentidas palabras para la rubia. "Felicitaciones a los papás por esta noticia tan esperada. Solo vos y yo sabemos lo tanto que lo uerías y ahora se puede decir. Esperando con ansias el nuevo integrante de la familia", escribió la hija de Ricardo Fort feliz con la noticia.

Martita Fort confesó cómo la tratan por ser millonaria a los 21 años

En un streaming, Martita Fort abrió su corazón y confesó "Siempre se me acercaban por interés, me daba cuenta yo". "Había veces en las que llegaba la cuenta en mesas grandes y todos me miraban como diciendo... yo en ese momento ni me quejaba, decía: ‘Está bien, yo tengo otra realidad, me toca pagar, es lo que me toca’. Después me pregunté: ‘¿Por qué me toca?’”, dijo sobre la relación con sus amigos.

