Cómo reaccionó Martita Fort al enterarse que Rocío Marengo y Eduardo Fort tendrán un varón

marttia frt reaccion hijo marengo La reacción de Martita Fort en el baby shower de Rocio Marengo y Eduardo Fort.

La hija de Ricardo Fort participó de todas las actividades y firmó el mural de saludos para los futuros padres."Esperando con ansias a bebito" escribió junto al símbolo de un corazón.

La alegría de Martita Fort por el embarazo de Rocío Marengo

Martita Fort y Rocío Marengo tienen una excelente relación, siendo Martita un gran apoyo para Rocío durante el proceso para quedar embarazada.

La hermana de Felipe Fort fue una de las primeras en enterarse de la noticia publicando su emoción en las redes sociales con una foto junto a los futuros padres.

martita fort embarazo rocio marengo.jpg Martita Fort feliz por el embarazo de Rocío Marengo.

Martita Fort le regaló a Rocío Marengo un chocolate XL, junto a un conejito y acompañó la foto del emocionante momento con sentidas palabras para la rubia. "Felicitaciones a los papás por esta noticia tan esperada. Solo vos y yo sabemos lo tanto que lo uerías y ahora se puede decir. Esperando con ansias el nuevo integrante de la familia", escribió la hija de Ricardo Fort feliz con la noticia.

Martita Fort confesó cómo la tratan por ser millonaria a los 21 años

En un streaming, Martita Fort abrió su corazón y confesó "Siempre se me acercaban por interés, me daba cuenta yo". "Había veces en las que llegaba la cuenta en mesas grandes y todos me miraban como diciendo... yo en ese momento ni me quejaba, decía: ‘Está bien, yo tengo otra realidad, me toca pagar, es lo que me toca’. Después me pregunté: ‘¿Por qué me toca?’”, dijo sobre la relación con sus amigos.