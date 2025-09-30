Sabrina Rojas prendió fuego a Marcelo Tinelli en los Martín Fierro: "Me acabo de enterar que..."

Picante, Sabrina Rojas fue por más. “¿Ya estás de novia con Marcelo?“, indagó Momi Giardina. ”Todavía no", dijo dejando la puerta abierta aunque lugo largó un bombazo que dejó a todos impactados. "Me acabo de entrar que se reconcilió con Milett Figueroa”, cerró.
Sabrina Rojas reveló cuál es su relación con Marcelo Tinelli
Tras ser señalada como la supuesta tercera en discordia entre Marcelo Tinelli y Millet Figueroa, Sabrina Rojas rompió el silencio y fue contundente.
"No soy ninguna tercera en discordia, quiero aclarar eso", arrancó firme."Marcelo es hipnótico, obvio. Es mi jefe, hay buena onda. No tengo nada que ver, está recién separado", dijo en una entrevista con LAM.
Sabrina Rojas habló de su vínculocon Marcelo Tinelli.
A pesar de su negación los rumores siguieron circulando por lo que Sabrina Rojas se comunicó con Marina Calabró fue contundente.
“Es una relación laboral, nada más, es un hombre que hace un día está separado, no me metan en líos", arrancó ya que está trabajando con Marcelo en el programa "Estamos de Paso" por streaming.
"No estoy para bancarme un recién separado, que a lo mejor no resolvieron y vuelven, esas cosas que no sabemos. Yo necesito gente que libre de hace mucho”, agregó Sabrina Rojas quien días atrás fue relacionada con Facundo Pieres.