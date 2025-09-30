Inicio Farándula Sabrina Rojas
No se guardó nada

Sabrina Rojas prendió fuego a Marcelo Tinelli en los Martín Fierro: "Me acabo de enterar que..."

La tremenda revelación de Sabrina Rojas cuando le preguntaron por Marcelo Tinelli en la alfombra roja. Lo prendió fuego

Por UNO
Sabrina Rojas no se guardó nada sobre Tinelli.

Sabrina Rojas no se guardó nada sobre Tinelli.

Sabrina Rojas dijo presente en la entrega de los Premios Martín Fierro 2025 y causó sensación con su impactante atuendo blanco y negro en la alfombra roja.

Fiel a su estilo, Sabrina Rojas no solo se robó las miradas con su vestido, sino que también no se guardó nada cuando le preguntaron por Marcelo Tinelli.

Sabrina fue recibida por Momi Giardina y Santi Talledo quiénes le consultaron por los rumores sobre su supuesto romance. “Viste que no puedo saludar a nadie que de repente es chongo. Pero lo gracioso es que todo es mentira, no la estoy pasando tan bien como creen”, arrancó.

Picante, Sabrina Rojas fue por más. “¿Ya estás de novia con Marcelo?“, indagó Momi Giardina. ”Todavía no", dijo dejando la puerta abierta aunque lugo largó un bombazo que dejó a todos impactados. "Me acabo de entrar que se reconcilió con Milett Figueroa”, cerró.

Sabrina Rojas reveló cuál es su relación con Marcelo Tinelli

Tras ser señalada como la supuesta tercera en discordia entre Marcelo Tinelli y Millet Figueroa, Sabrina Rojas rompió el silencio y fue contundente.

"No soy ninguna tercera en discordia, quiero aclarar eso", arrancó firme."Marcelo es hipnótico, obvio. Es mi jefe, hay buena onda. No tengo nada que ver, está recién separado", dijo en una entrevista con LAM.

sabrina rojas lam tinelli
Sabrina Rojas habl&oacute; de su v&iacute;nculocon Marcelo Tinelli.

Sabrina Rojas habló de su vínculocon Marcelo Tinelli.

A pesar de su negación los rumores siguieron circulando por lo que Sabrina Rojas se comunicó con Marina Calabró fue contundente.

“Es una relación laboral, nada más, es un hombre que hace un día está separado, no me metan en líos", arrancó ya que está trabajando con Marcelo en el programa "Estamos de Paso" por streaming.

"No estoy para bancarme un recién separado, que a lo mejor no resolvieron y vuelven, esas cosas que no sabemos. Yo necesito gente que libre de hace mucho”, agregó Sabrina Rojas quien días atrás fue relacionada con Facundo Pieres.

Temas relacionados:

Te puede interesar