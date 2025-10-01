Inicio Farándula Wanda Nara
¿Se le fue la mano?

"Muestra el nacimiento de la cola", polémica por el segundo vestido de Wanda Nara en los Martín Fierro

Wanda Nara se la jugó al máximo de los Premios Martín Fierro, lució dos modelos y causó enorme revuelo. Todos los detalles

Por UNO
¿Wanda Nara mostró de más en los Premios Martín Fierro?

¿Wanda Nara mostró de más en los Premios Martín Fierro?

Como no podía ser de otra manera, Wanda Nara se robó la atención y fue centro de todas las miradas con los looks que eligió para los Premios Martín Fierro 2025.

Siempre redoblando la apuesta, Wanda Nara no solo causó sensación con el atuendo que eligió para su desfile por la alfombra roja sino que se cambió en plena ceremonia. En Sávese Quien Pueda, Yanina Latorre y el diseñador César Juricich, analizaron las elecciones de Wanda Nara y no se guardaron nada, en especial con su segundo vestido, un diseño de encaje con transparencias y mega escote en la espalda.

wanda nara vestido encaje martin fierro
Wanda Nara caus&oacute; revuelo con su vestido de transparencias en los Mart&iacute;n Fierro 2025.

Wanda Nara causó revuelo con su vestido de transparencias en los Martín Fierro 2025.

"Hay estilos de mujeres que no son para todos los estilos de prenda. No todas las tendencias son para todo tipo de cuerpo, ni todas las edades ni todo tipo de piel", arrancó el diseñador. "Ese es de Pellegrini, un vestido totalmente desnudo, solamente tiene tazas en las lolas con un escote que llega prácticamente a la raya de la cola, se ve tanga que tiene cristales. El vestido es de encaje como una cuerina bordada, es divino el género pero es un poco osado", siguió.

"No lo hubiese puesto tan escotado en la espalda. Ella tiene un cuerpo muy voluptuoso. Se puede ir sexy y elegante. El hilo es tan delgado que pasas de lo llamativo a lo vulgar en un segundo", agregó César sobre la atrevida elección de Wanda Nara.

El polémico look de Wanda Nara

Para rcorrer la alfombra roja, Wanda Nara eligió un look al mejor estilo Sophia Loren marcando su silueta al máximo con un vestido mega ceñido de Dolce & Gabanna.

wanda nara martin fierro look
El llamativo look de Wanda Nara en la alfombra roja de los Mart&iacute;n Fierro.

El llamativo look de Wanda Nara en la alfombra roja de los Martín Fierro.

Wanda Nara agregó gafas negras, bolero de piel color negro y, como broche de oro, pañuelo Hermes anudado en la cabeza imposible de pasar desapercibido en especial en las redes sociales donde estallaron los memes y las encuestas sobre su elección.

Temas relacionados:

Te puede interesar