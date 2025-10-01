"Muestra el nacimiento de la cola", polémica por el segundo vestido de Wanda Nara en los Martín Fierro

"Hay estilos de mujeres que no son para todos los estilos de prenda. No todas las tendencias son para todo tipo de cuerpo, ni todas las edades ni todo tipo de piel", arrancó el diseñador. "Ese es de Pellegrini, un vestido totalmente desnudo, solamente tiene tazas en las lolas con un escote que llega prácticamente a la raya de la cola, se ve tanga que tiene cristales. El vestido es de encaje como una cuerina bordada, es divino el género pero es un poco osado", siguió.

"No lo hubiese puesto tan escotado en la espalda. Ella tiene un cuerpo muy voluptuoso. Se puede ir sexy y elegante. El hilo es tan delgado que pasas de lo llamativo a lo vulgar en un segundo", agregó César sobre la atrevida elección de Wanda Nara.

El polémico look de Wanda Nara

Para rcorrer la alfombra roja, Wanda Nara eligió un look al mejor estilo Sophia Loren marcando su silueta al máximo con un vestido mega ceñido de Dolce & Gabanna.

wanda nara martin fierro look El llamativo look de Wanda Nara en la alfombra roja de los Martín Fierro.

Wanda Nara agregó gafas negras, bolero de piel color negro y, como broche de oro, pañuelo Hermes anudado en la cabeza imposible de pasar desapercibido en especial en las redes sociales donde estallaron los memes y las encuestas sobre su elección.