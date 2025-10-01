Evangelina Anderson confirmó que está enamorada: "Lo conozco hace mucho"

Ahora, luego de que Yanina Latorre asegurara que tiene pruebas de lo que dijo, Evangelina Anderson admitió que está enamorada. "Es una persona que conozco hace mucho". "En el tiempo que estuve con él, dejé de lado a esa persona", agregó asegurando que comenzó su nueva relación tras separarce de Demichelis.

¿Cómo fue el cruce de Yanina Latorre y Evangelina Anderson en los Martín Fierro?

Evangelina Anderson encaró a Yanina Latorre en la alfombra roja de los Premios Martín Fierro y le pidió explicaciones por haber dicho que tenía un romance con un hombre casado.

"A mí lo que no me gusta es que Evangelina Anderson se hace la llorona por sus hijos y se termina engrampando a alguien que tiene pibes. Yo la tengo grabada. Soy tan zorra que los mandé a grabar para ver si era verdad y los tengo. No lo voy a contar ni lo voy a mostrar nunca, pero que no me lo niegue", decía Yanina semanas atrás en SQP.

Por este motivo, Evangelina Anderson le pidió explicaciones. "Me reprochó el hombre casado, me reprochó a Paredes (Leandro). Le dije: '¿vos me escuchaste a mí? ¿Yo se lo dije a alguien? Después lo que te digan yo no me hago cargo'", arrancó Yanina cuando dio detalles de la picante conversación que tuvo con Evangelina.

"Quería saber quién era el hombre casado y le dije que no le iba a decir", siguió Yanina Latorre quien volvió a afirmar que tiene un video comrometedor de la ex de Demichelis.