Evangelina Anderson confirmó que está enamorada: "Lo conozco hace mucho"

Tras los rumores sobre su supuesto romance, Evangelina Anderson admitió que está saliendo con otro hombre. Los detalles

Evangelina Anderson admitió que está saliendo con alguien.

Tras el cruce que vivieron Yanina Latorre y Evangelina Anderson en los Premios Martín Fierro 2025, la modelo abrió su corazón y fue contundente.

Desde hace semanas circulan rumores sobre el supuesto amorío de Evangelina Anderson con un hombre casado e incluso se la relacionó con Leandro Paredes, casado con Camila Galante.

Fue Yanina Latorre la primera en hablar del romance de Evangelina Anderson tras su separación de Martín Demichelis, y la rubia salió con los tapones de punta negando los rumores.

Ahora, luego de que Yanina Latorre asegurara que tiene pruebas de lo que dijo, Evangelina Anderson admitió que está enamorada. "Es una persona que conozco hace mucho". "En el tiempo que estuve con él, dejé de lado a esa persona", agregó asegurando que comenzó su nueva relación tras separarce de Demichelis.

¿Cómo fue el cruce de Yanina Latorre y Evangelina Anderson en los Martín Fierro?

Evangelina Anderson encaró a Yanina Latorre en la alfombra roja de los Premios Martín Fierro y le pidió explicaciones por haber dicho que tenía un romance con un hombre casado.

"A mí lo que no me gusta es que Evangelina Anderson se hace la llorona por sus hijos y se termina engrampando a alguien que tiene pibes. Yo la tengo grabada. Soy tan zorra que los mandé a grabar para ver si era verdad y los tengo. No lo voy a contar ni lo voy a mostrar nunca, pero que no me lo niegue", decía Yanina semanas atrás en SQP.

Evangelina Anderson encar&oacute; a Yanina Latorre.

Evangelina Anderson encaró a Yanina Latorre.

Por este motivo, Evangelina Anderson le pidió explicaciones. "Me reprochó el hombre casado, me reprochó a Paredes (Leandro). Le dije: '¿vos me escuchaste a mí? ¿Yo se lo dije a alguien? Después lo que te digan yo no me hago cargo'", arrancó Yanina cuando dio detalles de la picante conversación que tuvo con Evangelina.

"Quería saber quién era el hombre casado y le dije que no le iba a decir", siguió Yanina Latorre quien volvió a afirmar que tiene un video comrometedor de la ex de Demichelis.

