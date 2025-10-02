Además, la conductora expresó su opinión sobre el polémico comportamiento de Morena Rial durante sus últimos meses en libertad condicional. "El tema es que yo pienso que ella cree que es ‘Morena Rial’, mediática, y que se van a olvidar", reflexionó. “Recordémosle a la gente que ella está procesada por dos robos, donde primero la metieron presa y después la excarcelaron con condiciones. Tenía que presentarse regularmente en el juzgado, tenía que hacer terapia y buscara un trabajo. Al principio ella no hizo nada de todo esto, lo tenía a Burlando, de hecho ella le hecha la culpa a él, tienen un quilombo, ahí le ponen a Miguel Ángel Pierri como abogado e hizo una terapia y se presentó algunas veces como correspondía”.

Morena Rial en la comisaría

Se filtró la primera imagen de Morena Rial llegando a la Dependencia de Seguridad AMBA Norte I, San Isidro. En la postal, se ve a la hija de Jorge Rial esposada, custodiada por la policía y con un look de entrecasa llevando remerón como vestido y ojotas.

morena rial esposada Se viralizó foto de Morena Rial esposada y escoltada.

En la mañana del miercóles, Morena Rial fue trasladada a la Unidad Penitenciaria N° 51 de Magdalena donde estará hasta el día de su juicio sola en una celda.