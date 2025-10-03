Aseguran que Morena Rial pidió tener visitas higiénicas en el penal

morena rial esposada El insólito pedido de Morena Rial desde el penal.

Morena Rial quedó detenida y luego fue trasladada al penal luego de que la Justicia revocara la excarcelación extraordinaria que le habían otorgado en la causa por robo por no cumplir con los pocos requisitos que le solicitaron.

Dónde estaba Morena Rial cuando fue detenida

En Sálvese Quien Pueda, Yanina Latorre habló de lo sucedido y dió más información sobre el accionar de la Justicia para detener a Morena Rial.

"El viernes ya había salido el pedido de detención, la jueza lo pidió por incumplimiento, inclusive en un momento, la apuran y le dicen que se tiene que presentar cada quince días, no una vez por mes ¡Pero ella va algunas veces y desaparece! Ya sabemos la vida que tiene. La jueza tuvo el detalle que la detención no sea con el hijito presente, fue en Caballito, en la casa de alguien que ella estaba de visita. Ahí la esposaron y se la llevaron”, explicó.

Además, la conductora expresó su opinión sobre el polémico comportamiento de Morena Rial durante sus últimos meses en libertad condicional. "El tema es que yo pienso que ella cree que es ‘Morena Rial’, mediática, y que se van a olvidar", reflexionó. “Recordémosle a la gente que ella está procesada por dos robos, donde primero la metieron presa y después la excarcelaron con condiciones. Tenía que presentarse regularmente en el juzgado, tenía que hacer terapia y buscara un trabajo. Al principio ella no hizo nada de todo esto, lo tenía a Burlando, de hecho ella le hecha la culpa a él, tienen un quilombo, ahí le ponen a Miguel Ángel Pierri como abogado e hizo una terapia y se presentó algunas veces como correspondía”.