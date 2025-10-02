Morena Rial quiere celebrar el cumpleaños de su bebé en la cárcel y estalló la interna con Jorge Rial

Además en el programa compararon la situación carcelaria que está viviendo Morena Rial con lo que se vió en la serie éxito de Netflix "En el Barro". “Me recuerda mucho a la serie que estábamos tocando todos estos días, En el barro. Fuera de broma, lo digo, de esta situación de las mamás con los chicos en prisión”, opinó Pampito.

Qué dijo Jorge Rial sobre la segunda detención de su hija

"Acaban de detener... en realidad le acaba de revocar la detención domiciliaria a mi hija. Lamentablemente no cumplió con lo que lógicamente le exigía la Justicia, que es lo que le exige a cualquier ciudadano común. Cuando te dan el beneficio de la libertad en tu casa, para esperar el juicio, que es un beneficio, hay que respetar las nombras y las reglas, te llames Morena Rial o te llames como te llames", expresó Jorge Rial en su programa de streaming.

jorge rial morena La angustia de Jorge Rial por la detención de Morena.

"La Justicia es igual para todos. Y mi hija no tiene privilegios. Ni los tiene ni los pido", afirmó. "Ella tomó esta decisión, no la pude torcer. Seguramente tengo cierta incapacidad. Pero bueno, ella tenía que cumplir ciertas reglas, como cualquier ciudadano. Mi hija no tiene coronita. Me gustaría que le pida perdón a quienes les hizo daño, hasta ahora no lo hizo. Hablé con ella, está llorando, obviamente me duele como padre...", agregó.