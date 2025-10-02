Inicio Farándula Morena Rial
Escándalo

Morena Rial quiere celebrar el cumpleaños de su bebé en la cárcel y estalló la interna con Jorge Rial

Revelaron la interna feroz que están viviendo Jorge Rial y su hija Morena por el festejo de cumpleaños de Amadeo. Todos los detalles

Por UNO
La feroz pelea entre Morena Rial y Jorge Rial por el cumpleaños de su bebé.

La feroz pelea entre Morena Rial y Jorge Rial por el cumpleaños de su bebé.

En medio de las repercusiones por el ingreso de Morena Rial a la Unidad Penitenciaria N° 51 de Magdalena donde estará hasta el día de su juicio, salió a la luz la interna feroz que estaría viviendo con su padre Jorge Rial.

En Puro Show aseguraron que Morena Rial habría tenido una comunicación telefónica desde la cárcel con Jorge y habrían discutido por el lugar donde se celebrará el primer año de su hijo Amadeo.

Según explicaron, la joven querría pasarlo con su hijo en la cárcel. "Hay una grieta familiar muy fuerte. Porque Morena quiere festejar el cumpleaños en el penal y la familia, Rocío y Jorge, no quieren saber nada con eso”. "Es la parte quizás más sensible de una situación que hoy Morena Rial no esperaba y pasó porque la justicia realmente no le tiene miedo ni al apellido Rial ni a nada”, arrancó Matías Vázquez.

Además en el programa compararon la situación carcelaria que está viviendo Morena Rial con lo que se vió en la serie éxito de Netflix "En el Barro". “Me recuerda mucho a la serie que estábamos tocando todos estos días, En el barro. Fuera de broma, lo digo, de esta situación de las mamás con los chicos en prisión”, opinó Pampito.

Qué dijo Jorge Rial sobre la segunda detención de su hija

"Acaban de detener... en realidad le acaba de revocar la detención domiciliaria a mi hija. Lamentablemente no cumplió con lo que lógicamente le exigía la Justicia, que es lo que le exige a cualquier ciudadano común. Cuando te dan el beneficio de la libertad en tu casa, para esperar el juicio, que es un beneficio, hay que respetar las nombras y las reglas, te llames Morena Rial o te llames como te llames", expresó Jorge Rial en su programa de streaming.

jorge rial morena
La angustia de Jorge Rial por la detenci&oacute;n de Morena.

La angustia de Jorge Rial por la detención de Morena.

"La Justicia es igual para todos. Y mi hija no tiene privilegios. Ni los tiene ni los pido", afirmó. "Ella tomó esta decisión, no la pude torcer. Seguramente tengo cierta incapacidad. Pero bueno, ella tenía que cumplir ciertas reglas, como cualquier ciudadano. Mi hija no tiene coronita. Me gustaría que le pida perdón a quienes les hizo daño, hasta ahora no lo hizo. Hablé con ella, está llorando, obviamente me duele como padre...", agregó.

Temas relacionados:

Te puede interesar