Encapuchada y escoltada: las imágenes de Morena Rial ingresando al penal

morena rial en el penal Morena Rial fue trasladada el penal de Magdalena.

Cipolla, abogado e íntimo amigo de Morena Rial se hizo cargo de su defensa luego de que el estudio de Miguel Ángel Pierri se bajara del caso al igual que meses antes lo hizo el abogado Fernando Burlando quien logró la excarcelación de Morena.

Morena Rial volvió a la cárcel

Morena Rial volvió a estar tras las rejas luego de que la justicia decidiera revocar su excarcelación. La influencer no cumplió con ninguno de los requisitos que se le pidieron al ser liberada la primera vez graias a la defensa de Fernando Burlando, como ir a terapia psicológica, presentar certificado de un trabajo estable, entre otros.

Al igual que paso con su ingreso al penal de Magdalena, las redes estallaron con fotos que le tomaron en su llegada a la Dependencia de Seguridad AMBA Norte I, San Isidro.

morena rial esposada La foto de Morena Rial tras ser detenida.

En la postal, se ve a la hija de Jorge Rial esposada, custodiada por la policía y con un look de entrecasa llevando remerón como vestido y ojotas.

Según trascendió, la policía detuvo a Morena Rial mientras pernoctaba en la casa de un amigo y no en el departamento de su hermana Rocío Rial donde se suponía que debería estar luego de su primera detención.