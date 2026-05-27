Sabrina Rojas hundió a un participante de Gran Hermano: "Patotero..."

sabrina rojas brian sarmiento Sabrina Rojas liquidó a Brian Sarmiento.

Días antes, la top fue letal con el formato 2026. "Convengamos que Gran Hermano está como ya flojo de papeles, chicos... “El aislamiento no existe. Ya está. Es un molinete”, sentenció indignada.

Andrea del Boca al borde de la expulsión en Gran Hermano

Andrea del Boca regresó a la casa por todo lo alto y estalló la polémica.

A menos de una semana de su vuelta, Andrea del Boca provocó la indignación de los espectadores luego de hablar de más en varias ocasiones y revelar información del afuera.

Lejos de dejarlo pasar y debido a la presión de los espectadores en las redes, Gran Hermano decidió sancionar a la actriz junto a sus compañeras Yipio, Lola y Brian.

andrea del boca gran hermano Andrea del Boca fue sancionada en Gran Hermano.

"A ustedes quiero decirles que ya forman parte de la próxima placa. A esta altura no hace falta más advertencia, pero atención porque esto no termina acá... Les informo que para la compra de mañana contarán con un 50% del presupuesto y que además para la próxima compra semanal: si ganan obtendrán el 50%, si la pierden el 25%. Esta es mi decisión, espero no tener que volver a pronunciarme por este tema”, sentenció Gran Hermano.

La táctica secreta para hacer entrar a Andrea del Boca en Gran Hermano 2026

La vuelta de Andrea del Boca causó gran sorpresa, en especial luego de que saliera a la luz que todavía no tiene alta médica, por el tratamiento dental tras su golpe en la boca. Además, horas antes se filtró el acuerdo al que llegó con Telefé. "Consiguió el caché más alto de la historia de Gran Hermano en Argentina”, revelaron en Intrusos.