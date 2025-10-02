Qué hizo Jorge Rial tras el ingreso de Morena Rial al penal de Magdalena

jorge rial reaccion morena penal El llamativo posteo de Jorge Rial tras el traslado de Morena Rial al penal.

A pesar de la delicada situación judicial de Morena Rial, Jorge Rial subió una foto disfrutando del aire libre, en un jardín con pileta y con un habano en la mano. “Entre Argenzuela y Argenzuela”, escribió el conductor llamando la atención de sus seguidores.

El descargo de Jorge Rial tras la segunda detención de Morena Rial

Jorge Rial rompió silencio en su programa de streaming luego de que se viralizaran fotos de Morena Rial esposada en la comisaría.

La joven fue detenida luego de que la justicia le revocara su excarcelación. Los jueces que llevan el caso tomaron la decisión luego de que Morena no cumpliera con ninguno de los requisitos que le pidieron para mantener su liberación.

Angutiado, Jorge Rial habló con sus compañeros de lo sucedido. "No es la primera vez que voy a hablar de este tema, es distinto esta vez... Todos mis compañeros están angustiados... Les quiero decir algo 'tranqui, relax chicos, estoy acá, en el lugar que tengo que estar'. Soy un tipo que hace 40 años que pongo la cara en los medios. Y soy lo que ven. Y saben absolutamente todo de mi vida. Me vieron nacer en los medios, vieron nacer a mis hijas, vieron mis separaciones, mis peleas, mis éxitos, mis fracasos...", arrancó.

jorge rial morena Jorge Rial habló tras la detención de Morena Rial.

"Acaban de detener... en realidad le acaba de revocar la detención domiciliaria a mi hija. Lamentablemente no cumplió con lo que lógicamente le exigía la Justicia, que es lo que le exige a cualquier ciudadano común. Cuando te dan el beneficio de la libertad en tu casa, para esperar el juicio, que es un beneficio, hay que respetar las nombras y las reglas, te llames Morena Rial o te llames como te llames", siguió.

"La Justicia es igual para todos. Y mi hija no tiene privilegios. Ni los tiene ni los pido", afirmó. "Ella tomó esta decisión, no la pude torcer. Seguramente tengo cierta incapacidad. Pero bueno, ella tenía que cumplir ciertas reglas, como cualquier ciudadano. Mi hija no tiene coronita. Me gustaría que le pida perdón a quienes les hizo daño, hasta ahora no lo hizo. Hablé con ella, está llorando, obviamente me duele como padre...", agregó.