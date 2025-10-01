¡Se supo! Cómo se mantenía Morena Rial si no tenía trabajo estable

morena rial agencia De qué trabajaba Morena Rial.

Mientras siguen las repercusiones por su delicada situación judicial, salió a la luz cómo estuvo ganando dinero Morena Rial en los últimos mesesluego de haber sido detenida por robo. La joven se dedicaba a promocionar casinos online, tratamientos de belleza y otro tipos de emprendimientos a través de sus redes sociales. Días atrás incluso publicó flyers publicitando el trabajo de una una gitana ofreciendo el 50% de descuento si las clientes iban a nombre de "Morena Rial" lo que causó enorme revuelo y polémica entre sus seguidores.

La impactante foto de Morena Rial en la comisaría tras ser detenida por segunda vez

Se filtró la primera imagen de Morena Rial llegando a la Dependencia de Seguridad AMBA Norte I, San Isidro. En la postal, se ve a la hija de Jorge Rial esposada, custodiada por la policía y con un look de entrecasa llevando remerón como vestido y ojotas.

morena rial esposada La primera foto de Morena Rial esposada en la comisaría.

Según trascendió, la policía detuvo a Morena Rial mientras pernoctaba fuera del lugar de residencia en el que se suponía que debería estar viviendo tras los requisitos que le pidió la justicia. La joven había declarado que viviría en el departamento de su hermana Rocío Rial, desde donde se fotografió varias veces los primeros meses tras su excarcelación.