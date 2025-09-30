La impactante foto de Morena Rial en la comisaría tras ser detenida por segunda vez

morena rial esposada La primera foto de Morena Rial esposada en la comisaría.

Según trascendió, la justicia revocó la excarcelación luego de que Morena Rial no cumpliera con los requisitos que se le pidieron al ser liberada la primera vez como ir a terapia psicológica, presentar certificado de un trabajo estable, entre otros.

El silencio de Jorge Rial tras la detención de Morena Rial

Tras la nueva detención de Morena Rial, Jorge Rial optó por el silencio y no se refirió a lo sucedido con su hija mayor, aunque fue él quien eligió a Miguel Ángel Pierri para hacerce cargo de la defensa luego de que Fernando Burlando se bajara del caso.

Si bien todavía no hace declaraciones, meses antes cuando Morena Rial fue detenida por primera vez, el conductor fue contundente y aseguró que dejaba todo en manos de la justicia.

“Este momento es muy difícil, no se lo deseo a nadie. Además, uno se siente impotente, porque no sos vos, no te está pasando a vos... No quiero que haya privilegios. No los quiero. Obviamente quiero que sea bien tratada, pero digo, no privilegios. No hablaría con nadie para hacer nada especial”, comenzó Rial.

“A ver, si cometió delitos, tiene que pagar por eso. Porque sabía lo que hacía. Entonces tiene que pagar, y ojalá que esto le sirva para aprender. Así como aposté a sus dos embarazos, que son momentos donde pensé que seguramente iba a cambiar, no cambió”.

jorge rial descargo arresto morena rial.jpg Jorge Rial tras la primera detención de Morena Rial: " Si cometió delito tiene que pagar, sin privilegios".

“Esto es doloroso, es extremo, pero uno dice: ‘bueno, ojalá que con esto aprenda de una vez’. A ver, mi hija tenía y tiene todo para hacer lo que quisiera, para estudiar lo que quisiera, ustedes lo saben, para tener una vida mejor que esta, pero su elección fue otra. Su elección fue esta. No sé por qué. No entiendo por qué. En un momento le hizo click la cabeza y tomó la decisión de estar marginada".

"En estos últimos días hablamos bastante. Y ella me decía: ‘Papá, lo hice porque no tenía otra cosa que hacer’. Cosa que me indignó. Lo último que uno tiene que hacer es cometer un delito. Hay mil cosas para hacer antes. Dejarse ayudar, por ejemplo. Laburar. Hay un montón de cosas previas a cometer un delito. Para mí eso no es excusa y no se la voy a aceptar nunca, a esa excusa”, decía Jorge Rial.