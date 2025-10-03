La mejor amiga de Morena Rial fue letal: "Es una mujer rota"

Virgina incluso apoyó a Jorge Rial y las medidas que ha tomado el conductor en los últimos años. “No es fácil, no es fácil acompañar a una persona que tiene este tipo de problemas, por eso lo entiendo a Jorge Rial y acepto su postura”.

El impactante descargo de Jorge Rial tras la detención de Morena Rial

Sin pelos en la lengua, Jorge Rial decidió hablar en su programa de streaming el día que Morena Rial fue detenida por segunda vez y fue contundente con su descargo.

"No es la primera vez que voy a hablar de este tema, es distinto esta vez... Todos mis compañeros están angustiados... Les quiero decir algo 'tranqui, relax chicos, estoy acá, en el lugar que tengo que estar'. Soy un tipo que hace 40 años que pongo la cara en los medios. Y soy lo que ven. Y saben absolutamente todo de mi vida. Me vieron nacer en los medios, vieron nacer a mis hijas, vieron mis separaciones, mis peleas, mis éxitos, mis fracasos...", arrancó.

"Acaban de detener... en realidad le acaba de revocar la detención domiciliaria a mi hija. Lamentablemente no cumplió con lo que lógicamente le exigía la Justicia, que es lo que le exige a cualquier ciudadano común. Cuando te dan el beneficio de la libertad en tu casa, para esperar el juicio, que es un beneficio, hay que respetar las nombras y las reglas, te llames Morena Rial o te llames como te llames", siguió.

jorge rial morena Jorge Rial angustiado por la detención de su hija Morena.

"La Justicia es igual para todos. Y mi hija no tiene privilegios. Ni los tiene ni los pido", afirmó. "Ella tomó esta decisión, no la pude torcer. Seguramente tengo cierta incapacidad. Pero bueno, ella tenía que cumplir ciertas reglas, como cualquier ciudadano. Mi hija no tiene coronita. Me gustaría que le pida perdón a quienes les hizo daño, hasta ahora no lo hizo. Hablé con ella, está llorando, obviamente me duele como padre...", agregó.