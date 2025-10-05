Se filtró la conversación telefónica de Jorge Rial y Morena Rial desde la cárcel: ¿qué dijo?

Según su letrado, fue Jorge Rial quien dió el primer paso y pidió comunicarse con su hija mayor. "Cuando llegué Morena estaba conmocionada y en llanto porque estaba hablando con su papá”, comentó en el Diario de Mariana.

¿De qué hablaron Jorge Rial y Morena?

“Su papá la llamó. Estaba muy emocionada por eso. Su papá se puso a disposición”, siguió explicando el abogado quien aseguró que Jorge Rial se mostró dispuesto a acompañar a Morena durante el proceso.

“Estaba muy conmovida, me dijo que esta era la primera vez que pudo hablar con su papá”, siguió. Además confirmó que Morena Rial todavía no ha tenido acceso a un celular como el resto de las detenidas en el penal y desmintió que la joven quisiera celebrar el cumpleaños de su hijo en la cárcel. “No es que no lo quiera ver, sino que este no es el ámbito que quiera para él", explicó.

El llamativo posteo de Jorge Rial tras la detención de Morena Rial

Luego de que se confirmara el traslado de Morena Rial al penal de Magdalena, se hizo viral un video donde se la ve ingresando a la cárcel, encapuchada, cabizbaja, con las manos esposadas y siendo escoltada por la policía.

Minutos despúes, Jorge Rial llamó la atención de sus seguidores con un insólito posteo a pesar de la terrible situación de su hija.

jorge rial reaccion morena penal Qué hizo Jorge Rial tras el ingreso de Morena Rial al penal de Magdalena.

El conductor subió una foto disfrutando del aire libre, en un jardín con pileta y con un habano en la mano. “Entre Argenzuela y Argenzuela”, escribió