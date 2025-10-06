Wanda Nara se mostró en ropa interior y deslumbró con su silueta

wanda nara colaless Wanda Nara subio foto en colaless.

Con un look de entrecasa, Wanda Nara enloqueció a sus seguidores posando de espaldas, sin pantalones, con un remerón como única prenda y bombacha colaless ultra pequeña.

Polémica por los looks de Wanda Nara en los Premios Martín Fierro 2025

En Sávese Quien Pueda, Yanina Latorre y el diseñador César Juricich, analizaron las elecciones de Wanda Nara y la cuestionaron por el atrevido vestido negro de encaje y transparencias que lució a mitad de la noche de los Martín Fierro.

Wanda Nara no solo eligió un diseño de transparencias sino que apostó por un modelo con mega escotazo en la espalda dejando su ropa interior a la vista.

wanda nara vestido encaje martin fierro Cuestionan a Wanda Nara por su look en los Martín Fierro.

"Hay estilos de mujeres que no son para todos los estilos de prenda. No todas las tendencias son para todo tipo de cuerpo, ni todas las edades ni todo tipo de piel", arrancó el diseñador. "Ese es de Pellegrini, un vestido totalmente desnudo, solamente tiene tazas en las lolas con un escote que llega prácticamente a la raya de la cola, se ve tanga que tiene cristales. El vestido es de encaje como una cuerina bordada, es divino el género pero es un poco osado", siguió.

"No lo hubiese puesto tan escotado en la espalda. Ella tiene un cuerpo muy voluptuoso. Se puede ir sexy y elegante. El hilo es tan delgado que pasas de lo llamativo a lo vulgar en un segundo", agregó César