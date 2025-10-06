Inicio Farándula Sabrina Rojas
¡Tremendo!

Sabrina Rojas se besó con famoso notero y estalló el escándalo: "Él me da un beso y yo ¿tengo un moño?"

El furioso descargo de Sabrina Rojas luego de que la criticaran por su actitud en un nota: "Peligroso el nivel de machismo".

Por UNO
Sabrina Rojas por las críticas que recibió tras su picante entrevista con dos noteros.

Sabrina Rojas dijo presente en la entrega de los Premios Martín Fierro 2025 robándose todas las miradas con su impactante vestido blanco y negro.

En medio de rumores sobre su supuesto romance con Marcelo Tinelli, Sabrina Rojas fue de las figuras más buscadas por los periodistas entre ellos Martín Salwe y el famoso notero Lizard Ok.

Divertidos, Martín Salwe y Lizard bromearon con Sabrina Rojas con preguntas de lo más atrevidas que no pasaron desapercibidas.

Un portal incluso título el video "Sabrina Rojas tiene un moño en la cabeza haciendo referencia a la actitud de la rubia con sus entrevistadores y la ex de Luciano Castro no lo dejó pasar.

El descargo de Sabrina Rojas

A través de un descargo en Instagram, Sabrina Rojas se mostró indignada acusando al sito de machista. “O mala leche, o grave falta de interpretación y peor aún, si interpretó mal, es peligroso”, escribió.

El descargo de Sabrina Rojas tras el polémico título de un portal.

"El que me da un beso es uno de ellos y yo soy la que tiene un moño? Si la situación fuese al revés el tipo sería un capo, jamás se le diría ‘tiene un moño en la cabeza’”, siguió furiosa. “Hacele honor a tu portal y tené un poco de coherencia y sentido común. Y sobre todo menos machirulismo”, cerró.

Sabrina Rojas reveló cuál es su relación con Marcelo Tinelli

Sabrina Rojas rompió el silencio en LAM y fue contundente. "No soy ninguna tercera en discordia, quiero aclarar eso", arrancó firme."Marcelo es hipnótico, obvio. Es mi jefe, hay buena onda. No tengo nada que ver, está recién separado", dijo.

“Es una relación laboral, nada más, es un hombre que hace un día está separado, no me metan en líos... No estoy para bancarme un recién separado, que a lo mejor no resolvieron y vuelven, esas cosas que no sabemos. Yo necesito gente que libre de hace mucho”, agregó Sabrina Rojas quien días atrás fue relacionada con el ex novio de Zaira Nara, Facundo Pieres.

