Sabrina Rojas se besó con famoso notero y estalló el escándalo: "Él me da un beso y yo ¿tengo un moño?"

Un portal incluso título el video "Sabrina Rojas tiene un moño en la cabeza haciendo referencia a la actitud de la rubia con sus entrevistadores y la ex de Luciano Castro no lo dejó pasar.

El descargo de Sabrina Rojas

A través de un descargo en Instagram, Sabrina Rojas se mostró indignada acusando al sito de machista. “O mala leche, o grave falta de interpretación y peor aún, si interpretó mal, es peligroso”, escribió.

sabrina rojas moño en la cabeza El descargo de Sabrina Rojas tras el polémico título de un portal.

"El que me da un beso es uno de ellos y yo soy la que tiene un moño? Si la situación fuese al revés el tipo sería un capo, jamás se le diría ‘tiene un moño en la cabeza’”, siguió furiosa. “Hacele honor a tu portal y tené un poco de coherencia y sentido común. Y sobre todo menos machirulismo”, cerró.

Sabrina Rojas reveló cuál es su relación con Marcelo Tinelli

Sabrina Rojas rompió el silencio en LAM y fue contundente. "No soy ninguna tercera en discordia, quiero aclarar eso", arrancó firme."Marcelo es hipnótico, obvio. Es mi jefe, hay buena onda. No tengo nada que ver, está recién separado", dijo.

“Es una relación laboral, nada más, es un hombre que hace un día está separado, no me metan en líos... No estoy para bancarme un recién separado, que a lo mejor no resolvieron y vuelven, esas cosas que no sabemos. Yo necesito gente que libre de hace mucho”, agregó Sabrina Rojas quien días atrás fue relacionada con el ex novio de Zaira Nara, Facundo Pieres.