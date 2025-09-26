Sabrina Rojas volvió a hablar y contó la verdadera relación que tiene con Marcelo Tinelli

sabrina rojas marcelo tinelli Sabrina Rojas habló de su vínculo con Marcelo Tinelli.

“Es una relación laboral, nada más, es un hombre que hace un día está separado, no me metan en líos. No estoy para bancarme un recién separado, que a lo mejor no resolvieron y vuelven, esas cosas que no sabemos. Yo necesito gente que libre de hace mucho”, sentenció despejando las dudas.

Sabrina Rojas liquidó a Griselda Siciliani

Semanas antes, Sabrina Rojas fue consultada por su vínculo con Griselda Siciliani, actual novia de Luciano Castro, y fue letal.

"Yo soy genuina. Estoy cómoda como soy. No llamo a alguien para que me saque fotos caminando pero después hago como que no me gusta la prensa… yo soy genuina. Cada uno con sus códigos, ella tiene sus códigos y yo los míos”, comenzó explicando Sabrina Rojas en LAM.

"No podría salir con alguien que tiene cosas que no están claras. Yo, pero cada uno tiene sus códigos… yo tampoco podría salir con un hombre casado, pero va en cada uno”, dijo cuestionado el accionar de Griselda Siciliani.

sabrina rojas pelado.jpg Sabrina Rojas aniquiló a Griselda Siciliani.

"Tengo principios. No soy la falsa sorora con pañuelo verde pero que después odian a las mujeres en realidad, o viste que apuntan a que si el chabón es cool no decimos nada pero si es popular lo matamos… yo soy genuina”, cerró Sabrina Rojas.