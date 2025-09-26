Inicio Farándula Sabrina Rojas
¿Lo admitió?

La llamativa reacción de Sabrina Rojas cuando le preguntaron por su vínculo con Marcelo Tinelli

La respuesta de Sabrina Rojas en medio de rumores que aseguran que fue la tercera en discordia entre Tinelli y Millet Figueroa.

Por UNO
Sabrina Rojas contundente sobre su relación con Marcelo Tinelli.

Sabrina Rojas contundente sobre su relación con Marcelo Tinelli.

Marcelo Tinelli confirmó su separación de Millet Figueroa tras dos años de noviazgo y Sabrina Rojas fue señalada como el nuevo interés del conductor.

En el nuevo programa de streaming de Marcelo Tinelli "Estamos de paso", donde trabaja Sabrina Rojas, incluso confirmaron que tuvieron un vínculo años atrás.

Ahora, Sabrina Rojas quedó en el ojo de la tormenta y hasta circularon versiones asegurando que habría sido la tercera en discordia entre Tinelli y Millet.

sabrina rojas lam tinelli
Sabrina Rojas no se guard&oacute; nada y habl&oacute; de la separaci&oacute;n de Marcelo Tinelli.

Sabrina Rojas no se guardó nada y habló de la separación de Marcelo Tinelli.

En LAM, Sabrina Rojas rompió el silencio y sorprendió con sus declaraciones. "No soy ninguna tercera en discordia, quiero aclarar eso", arrancó firme."Marcelo es hipnótico, obvio. Es mi jefe, hay buena onda. No tengo nada que ver, está recién separado", agregó sin querer dar más explicaciones.

¿Qué pasó entre Sabrina Rojas y Facundo Pieres?

Días atrás, salió a la luz el explosivo encuentro que habría tenido Sabrina Rojas con Facundo Pieres, ex novio de Zaira Nara, en un reconocido boliche de Buenos Aires

En Los Profesionales de Siempre, Stefi Berardi aseguró que Sabrina Rojas y Facundo Pieres estuvieron muy acaramelados llamando la atención de todos los presentes.

ZAIRA NARA SABRINA FACUNDO PIERES
El encuentro entre Sabrina Rojas y Facundo Pieres, ex de Zaira Nara.

El encuentro entre Sabrina Rojas y Facundo Pieres, ex de Zaira Nara.

La panelista agregó que varios testigos prendieron fuego a la inesperada pareja y los habrían visto besándose aunque Sabrina Rojas lo negó rotundamente.

Sabrina Rojas furiosa con Luciano Castro tras el cumpleaños de su hija

Sabrina Rojas revolucionó las redes con una serie de posteos destruyendo a Luciano Castro por no haber asistido a la fiesta de cumpleaños de su hija Esmeralda.

sabrina rojas enojo luciano castro.jpg
Sabrina Rojas indignada con Luciano Castro.

Sabrina Rojas indignada con Luciano Castro.

A través de una serie de stories, Sabrina Rojas no se calló nada y lanzó filosas indirectas contra Luciano Castro. "Nosotros, siempre juntos, con mil aventuras y cosas vividas, semanas tras semanas de nuestras vidas. Porque no hay nada más lindo que compartir con ustedes. Me hace feliz hacer y estar y jamás podría perderme un momento tan lindo. Porque trabajando aún hubiera corrido sólo para soplar las velas. Ni loca me lo perdía. Las personas eligen, yo los elijo siempre!", escribió furiosa.

Temas relacionados:

Te puede interesar