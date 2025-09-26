La llamativa reacción de Sabrina Rojas cuando le preguntaron por su vínculo con Marcelo Tinelli

sabrina rojas lam tinelli Sabrina Rojas no se guardó nada y habló de la separación de Marcelo Tinelli.

En LAM, Sabrina Rojas rompió el silencio y sorprendió con sus declaraciones. "No soy ninguna tercera en discordia, quiero aclarar eso", arrancó firme."Marcelo es hipnótico, obvio. Es mi jefe, hay buena onda. No tengo nada que ver, está recién separado", agregó sin querer dar más explicaciones.

¿Qué pasó entre Sabrina Rojas y Facundo Pieres?

Días atrás, salió a la luz el explosivo encuentro que habría tenido Sabrina Rojas con Facundo Pieres, ex novio de Zaira Nara, en un reconocido boliche de Buenos Aires

En Los Profesionales de Siempre, Stefi Berardi aseguró que Sabrina Rojas y Facundo Pieres estuvieron muy acaramelados llamando la atención de todos los presentes.

ZAIRA NARA SABRINA FACUNDO PIERES El encuentro entre Sabrina Rojas y Facundo Pieres, ex de Zaira Nara.

La panelista agregó que varios testigos prendieron fuego a la inesperada pareja y los habrían visto besándose aunque Sabrina Rojas lo negó rotundamente.

Sabrina Rojas furiosa con Luciano Castro tras el cumpleaños de su hija

Sabrina Rojas revolucionó las redes con una serie de posteos destruyendo a Luciano Castro por no haber asistido a la fiesta de cumpleaños de su hija Esmeralda.

sabrina rojas enojo luciano castro.jpg Sabrina Rojas indignada con Luciano Castro.

A través de una serie de stories, Sabrina Rojas no se calló nada y lanzó filosas indirectas contra Luciano Castro. "Nosotros, siempre juntos, con mil aventuras y cosas vividas, semanas tras semanas de nuestras vidas. Porque no hay nada más lindo que compartir con ustedes. Me hace feliz hacer y estar y jamás podría perderme un momento tan lindo. Porque trabajando aún hubiera corrido sólo para soplar las velas. Ni loca me lo perdía. Las personas eligen, yo los elijo siempre!", escribió furiosa.