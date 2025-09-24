Zaira Nara sin filtro sobre los rumores del encuentro hot entre Sabrina Rojas y Facundo Pieres: "Es amiga de..."

zaira nara sabrina rojas

Además, Zaira Nara se refirió a cómo es su relación actual con el polista. “No estamos hace varios meses ya. Puede que haya un diálogo por alguna que otra cosa, hay mucho cariño con la familia de él, él con mi familia, terminamos súper bien. También tampoco es que estamos a tomar unos mates porque es bastante reciente todo, pero sí está todo más que bien”, confirmó.

Escándalo por el encuentro hot de Zaira Nara y Victorio D'Alessandro

En Intrusos revelaron un bombazo sobre el supuesto romance entre Zaira Nara y el ex Casi Ángeles,Victorio D’Alessandro. “Estarían teniendo un algo, un riferrafe, un roce de cuerpos", dijo Paula Varela.

El fin de semana Zaira Nara celebró su cumpleaños con una mega fiesta llena de famosos, entre los que estuvo su "nuevo amor". Com si no fuera suficiente, Karina Iavícoli fue por más y aseguró que Zaira Nara y Victorio D’Alessandro habrían tenido un apasionado encuentro en plena fiesta escondidos en el baño del restó.

Luego de esta información, Yanina Latorre fue por más y contó el escándalo que se generó entre las candidatas de Vico D’Alessandro tras la noticia. “Él estaba tratando de volver con su exnovia, una actriz que se llama Julia con la que fueron y vinieron un montón de tiempo con la que vivió en España".

zaira vico La verdad del encuentro entre Zaira Nara y Vico Dalessandro.

“Y después nos llegó la data que empezó a salir con una chica, otra que no es Julia. En el momento en que le hablamos a esa chica, antes de que nos conteste él la dejó de seguir automáticamente”. Además,la producción de SQP se comunicó con la joven que rompió en llanto al ser consultada por el actor.

Las fotos de Zaira Nara en taparrabos de gamuza desde el Caribe mexicano

Como viene haciendo desde hace varias semanas, Zaira Nara se volvió a alejar del invierno argentino en un nuevo viaje de trabajo con destino paradisíaco.

En esta oportunidad, Zaira Nara desembarcó en México donde se trasladó a las impactantes playas de Holbox para protagonizar una campaña al rojo vivo.

Además, Zaira Nara no dudó en encender su cuenta de instagram volviendo a mostrar las microbikinis que serán furor esta temporada primavera verano aunque su último modelo reventó los límites.

zaira nara taparrabos Zaira Nara lució la bikini más sexy.

Más atrevida y sexy que nunca, Zaira Nara enloqueció a sus seguidores luciendo una microbikini de bombacha taparrabos ultra pequeña de gamuza, causando una catarata de comentarios instantanea.