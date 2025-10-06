La China Suárez y Mauro Icardi se fueron de Turquía y estalló el escándalo: foto infraganti

china mauro madrid La China Suárez y Mauro Icardi paseando por Madrid.

Lejos de apoyar sus vacaciones, los fanáticos escribieron mensajes como "No es el momento de que viajes", "No podés abandonar tu entrenamiento", "Queremos ver al viejo Mauro Icardi", entre otros.

La picante reacción de la China Suárez tras los rumores sobre Mauro Icardi y Zoe Bogach

Días atrás, la China Suárezy Mauro Icardi volvieron a estar en el centro de todas las miradas luego de que empezaran a circular rumores sobre la supuesta relación del futbolista con la ex participante de Gran Hermano Zoe Bogach.

Según reveló el ex novio de Zoe, Mauro Icardi le habría estado mandando mensajes mientras estaba con la China Suárez. “Icardi le habló por una cuenta trucha y le mandaba fotos diciéndole que estaba con la China y que por eso no podía hablar mucho”, relató Manuel a través de un video que estalló las redes. “Le quería demostrar que era él”, siguió.

china suarez reacccion rumores mauro La China Suárez presumió su nueva camiseta personalizada.

Una vez más, la China Suárez le quitó importancia y decidió no hablar de los rumores pero sí contestó a través de un video publciado en su cuenta de tiktok. La top mostró su nueva camiseta personalizada del Galatasaray demostrando que sigue más cerca que nunca de Mauro Icardi.