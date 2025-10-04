La China Suárez generó preocupación con la impactante foto que subió junto a Mauro Icardi

china suarez mauro foto preocupacion La foto de la China SUárez y Mauro Icardi que generó preocupación.

Mauro Icardi, por su parte, posa parado junto a su reina, llevando lujosas ropas árabes y turbante en la cabeza, como si fuese un jeque. Como era de esperarse, el posteo se hizo viral en pocos minutos y las redes estallaron con comentarios como "¿Qué les pasa?", "¿Quiénes son?", entre otros.

La reacción de la China Suárez tras los rumores sobre Mauro Icardi y Zoe Bogach

Días atrás, la China Suárezy Mauro Icardi volvieron a ser noticia de todos los portales luego de que relacionaran al futbolista con una ex participante de Gran Hermano, Zoe Bogach.

El ex novio de Zoe Bogach, habló a través de sus redes sociales acusando a la joven de intercambiar mensajes con Mauro Icardi, a pesar de estar en pareja con la China Suárez.

“Icardi le habló por una cuenta trucha y le mandaba fotos diciéndole que estaba con la China y que por eso no podía hablar mucho”, relató Manuel a través de sus redes sociales. “Le quería demostrar que era él”, siguió.

china suarez reacccion rumores mauro La China Suárez presumió su nueva camiseta personalizada.

Una vez más, la China Suárez no hizo referencia a estos rumores y fue por más mostrando su amor por Mauro icardi. La top lo top se grabó alentándolo en su último partido y hasta estrenó camiseta personalizada.