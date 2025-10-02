La China Suárez en boca de todos por su último look en Turquía

china suarez look estambul El look de la China Suárez que revolucionó Estambul.

Con un imponente edificio de fondo, la China Suárez volvió a provocar una catarata de comentarios con su atuendo. Además, la top compartió un tierno momento con Mauro Icardi demostrando que siguen más enamorados que nunca.

china suarez mauro icardi look estambul El look de la China Suárez que revolucionó Estambul.

¿Qué pasó entre Mauro Icardi y Zoe Bogach?

Mauro Icardi fue relacionado con la ex participante de Gran Hermano, Zoe Bogach. La joven se separó de su novio que estalló a través de sus redes sociales y acusó a Icardi de mandarle mensajes a Zoe a pesar de estar en pareja con la China Suárez.

mauro icardi zoe Mauro Icardi le habría mandado fotos a Zoe Bogach.

“Icardi le habló por una cuenta trucha y le mandaba fotos diciéndole que estaba con la China y que por eso no podía hablar mucho”, relató el ex novio de Zoe. “Le quería demostrar que era él”, siguió sobre el material que la habría enviado Mauro Icardi a la ex Gran Hermano.

El trabajo de la China Suárez en Estambul

Según trascendió en los últimos días, la China Suárez siguió los pasos de Wanda Nara y lanzará su propia línea de cosméticos llamada "Mitsumori". Además la top habría sido elegida por una compañía en Estambul."Trabaja de relaciones públicas de una marca de cosmética”, explicaron en el Diario de Mariana.

“Ella, ya en el viaje anterior, había hecho un evento en una marca de cosméticos, que no sé si era de las primeras marcas de allá, pero ya estuvo en un evento. Me dijeron que trabajaba de relaciones públicas”, agregaron.