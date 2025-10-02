Inicio Farándula China Suárez
La China Suárez en boca de todos por su último look en Turquía

Explosión en las redes sociales por las llamativas fotos de la China Suárez imponiendo tendencia en Estambul. Los detalles

Mientras siguen circulando escandalosos rumores sobre Mauro Icardi y Zoe Bogach, ex participante de Gran Hermano, la China Suárez sigue presumiendo su lujosa vida en Estambul, incluso posando con el futbolista.

Desde sus primeros días en Turquía, la China Suárez ha aprovechado cada una de sus salidas, paseos y recorridas por la ciudad para imponer tendencia y sorprender a sus seguidores con cada uno de sus looks.

En esta oportunidad, la China Suárez mostró su faceta más elegante y sofisticada luciendo un conjunto de jeans, remera blanca cropped, cinturón con hebilla y, como broche de oro, blazer de inspiraciónn navy con botones dorados y apliques súper llamativo.

Con un imponente edificio de fondo, la China Suárez volvió a provocar una catarata de comentarios con su atuendo. Además, la top compartió un tierno momento con Mauro Icardi demostrando que siguen más enamorados que nunca.

¿Qué pasó entre Mauro Icardi y Zoe Bogach?

Mauro Icardi fue relacionado con la ex participante de Gran Hermano, Zoe Bogach. La joven se separó de su novio que estalló a través de sus redes sociales y acusó a Icardi de mandarle mensajes a Zoe a pesar de estar en pareja con la China Suárez.

“Icardi le habló por una cuenta trucha y le mandaba fotos diciéndole que estaba con la China y que por eso no podía hablar mucho”, relató el ex novio de Zoe. “Le quería demostrar que era él”, siguió sobre el material que la habría enviado Mauro Icardi a la ex Gran Hermano.

El trabajo de la China Suárez en Estambul

Según trascendió en los últimos días, la China Suárez siguió los pasos de Wanda Nara y lanzará su propia línea de cosméticos llamada "Mitsumori". Además la top habría sido elegida por una compañía en Estambul."Trabaja de relaciones públicas de una marca de cosmética”, explicaron en el Diario de Mariana.

“Ella, ya en el viaje anterior, había hecho un evento en una marca de cosméticos, que no sé si era de las primeras marcas de allá, pero ya estuvo en un evento. Me dijeron que trabajaba de relaciones públicas”, agregaron.

