La tremenda reacción de la China Suárez tras los rumores sobre Mauro Icardi y Zoe Bogach

Fiel a su estilo picante, la China Suárez no se refirió a estas versiones pero respondió mostrándose más enamorada y empoderada que nunca con un video. La China se grabó desde los pasillos del estadio luciendo su nueva camiseta del Galatasaray personalizada especialmente para ella, demostrando así que los rumores no afectan su apasionado romance con Mauro Icardi.

china suarez reacccion rumores mauro La China Suárez presumió su nueva camiseta personalizada.

La China Suárez subió la temperatura desde Turquía

Días antes, la China Suárez regresó a Estambul tras su breve paso por Buenos Aires, y desde allí sorprendió a sus seguidores con psotales de lo más atrevidas.

Para arrancar, la top se fotografió desde la cama luego de un apasionado reencuentro con Mauro Icardi. La pareja posó desnuda y tapándose con el acolchado.

china suarez foto intima El explosivo reencuentro de la China Suárez y Mauro Icardi.

Lejos de dejarlo ahí, la China Suárez fue por más y redobló la apuesta con un collage de fotos desde la bañadera, donde una vez más, se mostró sin ropa y se hizo viral en minutos.

china suarez bañadera Las atrevidas fotos de la China Suárez desde la bañadera.

Mauro Icardi y la China Suárez quieren celebrar su amor

Según explicaron en el Diario de Mariana, Mauro Icardi y la China Suárez quieren festejar su amor con un evento para sus seres queridos.

La pareja estaría planeando hacer la fiesta en Argentina. “Prepárense. No voy a decir la palabra ‘casamiento’, pero voy a decir las palabras ‘unión’ y ‘compromiso’. Van a hacer una celebración para amigos, armada y producida...", explicó Guido Zaffora sobre la celebración que tendría lugar en el Four Seasons.