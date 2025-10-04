Inicio Farándula Mauro Icardi
Zoe Bogach reveló la verdad de los rumores sobre Mauro Icardi: ¿le mandó fotos de la China Suárez?

Zoe Bogach rompió el silencio y habló de los rumores que la vinculan con Mauro Icardi y otros futbolistas. Los detalles

Por UNO
Zoe Bogach sin filtro sobre su vinculo con Mauro Icardi.

La ex participante de Gran Hermano, Zoe Bogach habló por primera vez luego de que la relacionaran con Mauro Icardi y hasta Leandro Paredes.

Fue su ex novio, quien a través de un video publicado en sus redes sociales, la acusó de mensajearse con Mauro Icardi quien está en pareja con la China Suárez.

“Icardi le habló por una cuenta trucha y le mandaba fotos diciéndole que estaba con la China y que por eso no podía hablar mucho”, relató Manuel. “Le quería demostrar que era él”, siguió sobre el material que la habría enviado Mauro Icardi a Zoe.

zoe bogach taparrabos xxs.jpg
Si bien en un principio, Zoe Bogach decidió no hablar de los dichos de su ex novio, en las últimas horas la joven influencer fue contundente con sus declaraciones.

¿Qué dijo Zoe Bogach sobre Mauro Icardi?

Zoe Bogach habló con Facundo Ventura en 5 de Copas y se mostró de lo más afectada por su separación y las repercusiones que generaron las declaraciones desu ex novio.

En cuanto a Mauro Icardi y Leandro Paredes, Zoe negó rotundamente haber tenido contacto con alguno de ellos. “No tengo nada que ver con ninguno de los dos. No sé de dónde salió todo esto, pero me parece injusto que se digan cosas que no son ciertas”, dijo.

“No tengo relación con ninguno. El chabón lo único que quiere con esto es tapar lo infiel que me fue durante dos años y que no hablen de eso”, sostuvo sobre su ex a quien acusó de engañarla desde el día en que se pusieron de novios.

"Es feo que te involucren en algo que no tiene nada que ver con vos. Yo trato de mantenerme al margen, pero a veces es difícil cuando se dicen tantas cosas”, dijo sobre lo mal que la está pasando.

"Yo estoy enfocada en mis proyectos y en mi familia", cerró Zoe Bogach quien semanas atrás fue noticia luego de polémicas declaraciones sobre el ayuno intermitente y las dietas.

