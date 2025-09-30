Aseguran que Mauro Icardi le hizo lo peor a la China Suárez con una ex Gran Hermano: hay fotos

zoe bogach bikini.jpg Mauro Icardi le habría mandado fotos a Zoe Bogach de Gran Hermano.

“Icardi le habló por una cuenta trucha y le mandaba fotos diciéndole que estaba con la China y que por eso no podía hablar mucho”, relató Manuel a través de sus redes sociales. “Le quería demostrar que era él”, siguió sobre el material que la habría enviado Mauro Icardi a Zoe.

Mauro Icardi vuelve a la Argentina

Mauro Icardi está organizando su viaje de regreso a la Argentina para el mes de octubre con el objetivo de reencontrarse con sus hijas Francesa e Isabella.

Así lo reveló Facundo Ventura luego de hablar con el círculo íntimo del jugador del Galatasaray. “Ayer hablé con alguien muy cercano al jugador y me confirmó que Mauro Icardi va a volver a la Argentina en octubre. Puede ser a mediados o a fines de mes, todavía no está definido. Él está 100% convencido de que en octubre va a poder reencontrarse con sus hijas”, arrancó el periodista.

"Uno de los motivos por los cuales Mauro Icardi vuelve al país es porque tiene decidido hablar en los medios”, siguió aunque se desconoce dónde y con quién estaría dispuesto a romper el silencio.

¿Mauro Icardi y la China Suárez se casan?

Según explicaron en el Diario de Mariana, Mauro Icardi y la China Suárez quieren festejar su amor con un evento para sus seres queridos.

La pareja estaría planeando hacer la fiesta en Argentina. “Prepárense. No voy a decir la palabra ‘casamiento’, pero voy a decir las palabras ‘unión’ y ‘compromiso’. Van a hacer una celebración para amigos, armada y producida...", explicó Guido Zaffora sobre la celebración que tendría lugar en el Four Seasons.