Pampita se quedó sin trabajo: ¡qué pasó!

pampita 8 escalones Levantarán el programa de Pampita.

Si bien no dió muchos detalles, De Brito reveló que el programa de Pampita será reemplazado por un nuevo magazine a cardo de Belén Ludueña que actualmente está al frente de Mujeres Argentinas.

¿Qué pasó con el programa de Pampita?

Días antes en el streaming Ya Fue Todo, hablaron de la preocupación de la gerencia de canal trece por el poco rating que estaba teniendo Los 8 Escalones con Pampita como conductora.

“Hasta el momento tiene hasta diciembre la posibilidad de estar. El canal le pide un piso de 3.5 de rating para arriba para tener futuro el año que viene. El programa es muy costoso y necesitan ese piso para la parte comercial”, explicaba Ale Castello sobre el ultimatum que le dieron a Pampita.

“Si el programa no hace el piso de 3.5 para arriba, terminaría en diciembre. Tiene un jurado muy costoso. Hasta diciembre va a estar, el tema es que si supera ese piso, el programa tiene futuro para el año que viene; si no llega, en diciembre terminarían Los 8 Escalones”, agregaba sobre la decisión que finalmente tomó el canal.

Pampita se quedó con el trabajo de la China Suárez

Si bien Pampita terminará con su trabajo en televisión, la top sigue siendo una de las modelos mejores pagas y más buscadas por las marcas más exclusivas.

Días atrás, Pampita se quedó con el lugar que tenía la China Suárez como embajadora de Carolina Herrera en Argentina y viajó para estar en la front row de su desfile en Madrid.

pampita carolina herrera Pampita, la nueva elegida por Carolina Herrera.

Pampita compartió postales de todos sus looks y causó sensación con un vestido de escolte halter y estampado floral impactante.