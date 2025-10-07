La China Suárez se fue a Madrid y dejó a sus hijos en Turquía: "Solos con..."

china mauro madrid hijos Escándalo por el viaje de la China Suárez y Mauro Icardi a Madrid.

Además, la panelista confirmó que en esta oportunidad no los acompañó la madre de la China Suárez por lo que Rufina, Amancio y Magnolia estarían siendo cuidados por la empleada de la China. "Lo que interpreto es que si ella está en Madrid con Icardi han quedado al cuidado de la empleada. Me dicen que en este caso no habría viajado la mamá de Eugenia, sino que los niños viajaron solo con la empleada",cerró.

Tras finalizar su partido en el Galatasaray, Mauro Icardi se retiró del estadio con bolso en la mano y tomó un avión rumbo a Madrid junto a la China Suárez.

Según trascendió, la pareja viajó por motivos laborales de la China Suárez que tendría que cumplir con una serie de compromisos en la capital española.

Fue el mismo Mauro Icardi el primero en mostrar imágenes desde España subiendo un álbum de fotos desde su lujoso cuarto de hotel.

mauro icardi madrid La furia de los hinchas por el viaje de Mauro Icardi y la China Suárez a Madrid.

Lejos de recibir el cariño que siempre tiene de sus hinchas en Estambul, Mauro Icardi y la China Suárez fueron de lo más cuestionados y criticados por viajar en el medio del torneo que está disputando el jugador.

"No es el momento de que viajes", "No podés abandonar tu entrenamiento", "Queremos ver al viejo Mauro Icardi", escribieron sus seguidores indignados