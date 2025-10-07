Preocupación por el informe médico de Morena Rial en la cárcel: "Tiene..."

morena rial esposada Se conoció el diagnóstico médico de Morena Rial en la cárcel.

“Esto ya ha sido comprobado por personal del servicio penitenciario, que se mantiene dentro de un informe reservado. Solo repito palabras que ya se dieron a conocer en la prensa”, siguió sin querer ahondar en detalles sobre la salud de Morena Rial.

Morena Rial rompió el silencio desde la cárcel

Si bien las redes sociales de Morena Rial siguen activas con publicaciones promocionando productos, emprendimientos y hasta ritos, la hija de Jorge Rial rompió el silencio desde la cárcel escribiendo una carta de puño y letra.

Una vez más fue Alejandro Cipolla quien publicó el sentido descargo de Morena Rial, quien dio detalles de cómo está viviendo en el penal y aprovechó para desmintir algunas versiones que corrieron en los últimos días.

"Quiero que sepan que donde estoy no tengo comunicación con nadie más que con mis abogados y un núcleo pequeño de allegados. Cualquier cosa que se diga de boca de otras personas son más de lo mismo (inventos)”, arranca Morena Rial.

morena rial carta La carta de Morena Rial desde la cárcel.

“Espero solucionar esta situación lo antes posible y demostrarles a todos mi intención de estar mejor. Desmiento que quiero que Amadeo me venga a ver, por lo cual mis abogados están gestionando videollamadas con él. No es que no lo quiera ver, sino que este no es el ámbito que quiero para él”, siguió sobre los rumores sobre su supuesta pelea con Jorge Rial por la celebración del cumpleaños del pequeño.