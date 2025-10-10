El tremendo palito de Pampita a la China Suárez y las "botineras"

pampita photohsop La indirecta de Pampita a la China Suárez.

“¿Qué hacen las botineras? Se juntan, toman el tecito, van al súper juntas… Los fines de semana hay asado”, lanzó Pampita a Evangelina Anderson con sarcasmo. “A mucha honra con el laburo que es botinear. Hay que cambiar los chicos de escuela…”, siguió.

Luego de que su comentario se hiciera viral, Yanina Latorre lo analizó en Sálvese Quien Pueda. “Pará, pará ahí. Porque yo fui botinera. Y sí, cambiamos los chicos del cole, cambiamos las sábanas, tomamos el tecito… Botinear es duro, es un trabajo más de ama de casa, solo que con plata. Pero no fue irónico, le salió del alma”, explicó mientras que en su panel llegaron a la conclusión que se refería a la China Suárez.

“Para mí lo hizo para la China Suárez”, dijo Fede Popgold. "Pero que hable directamente de la China y listo. No todas las botineras hacen solo eso. Algunas estudian, trabajan, aprenden idiomas. Yo salgo por el gremio, reina, como botinera retirada”, cerró Yanina Latorre contundente.

Por qué la China Suárez dejó de seguir a Pampita

Semanas antes, Pampita apareció en el exclusivo desfile de Carolina Herrera en Madrid, confirmando por todo lo alto su lugar como embajadora de la marca en Argentina.

La top se quedó con el codiciado lugar que durante años fue ocupado por la China Suárez. Según trascendió, la marca decidió no renovar contrato con la China luego de los escándalos mediáticos que protagonizó en los últimos meses.