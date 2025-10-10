Revelan cuándo comenzó el romance entre Nico Vázquez y Dai Fernández: ¿engañó a Gimena Accardi?

nico vazquez dai fernandez Nico Vázquez estaría en pareja con su compañera Dai Fernández.

"Ella ya lo habló con gente de su confianza, por eso también me llega la información. Gente que trabaja con ellos también ya lo saben. Y que en breve se vendría el blanqueo, porque no da para más tenerlo oculto", siguió sobre la incipiente revelación.

Cuándo comenzó el romance de Nico Vázquez y Dai Fernández

Ahora, Yanina Latorre se comunicó con el círculo íntimo de Nico Vázquez y contó cuando habría iniciado la pasión entre los actores.

Según la conductora, Nico y Dai habrían iniciado su vínculo como amigos y en las últimas semanas habrían pasado a ser algo más. “Esta mujer se convirtió en su mejor amiga. Él estuvo muy roto, compartieron mucho camarín, soledad, lágrimas, y nada pasó antes”, aclaró Latorre confirmando que no hubo infidelidad hacia Gimena Accardi.

“Recién hace 15 días hay algo bastante fuerte entre ellos”, agregó Yanina quien resaltó el importante rol de contención que habría tenido Dai con Nico tras la separació y sorpresivo divorcio de Gimena Accardi luego de 17 años de matrimonio.

Con quién engañó Gimena Accardi a Nico Vázquez

En OLGA, Gimena Accardi dio su versión de los hechos y negó por todo lo alto que su infidelidad haya sido con su compañero de teatro el actor Andrés Gil.

“Todo lo demás que dicen es mentira. Que se me vincule con la persona (Andrés Gil) es falso. Tiene familia y se está ensuciando a gente que no tiene nada que ver. Necesito que eso se detenga”, dijo.

“Fue un desliz con una persona random, que no tiene nada que ver con el medio. No intenten hurgar, ni la sigo en Instagram. Desapareció. Fue un desliz absoluto, una idiotez de la que estoy arrepentida... “Cometo errores como cualquiera... Estoy dolida”, cerró Gimena en su canal de streaming.