La llamativa reacción de Nico Vázquez cuando le preguntaron por su relación con Dai Fernández

Nico Vázquez estaría en pareja con Dai Fernández tras su separación de Gimena Accardi.

En medio de todas estas versiones Nico Vázquez habló con las cámaras de Puro Show y sorprendió con su respuesta cuando le consultaron por Dai Fernández.

Nico Vázquez habló de su presente sentimental

“No quiero hablar de mi vida privada, porque hablé durante mucho tiempo, 30 años hablando de mi vida privada y siento que en este momento me quiero preservar, me quiero cuidar, así que estoy bien, estoy muy bien”, arrancó Nico Vázquez.

“Con quien sea que empiece algo, ustedes se van a enterar, porque siempre lo hice, siempre me mostré. Si hoy no me están viendo en ningún lado, quizás es porque todavía no empecé nada con nadie. Tengo ganas de vivir la vida, tengo ganas de ser feliz”, siguió luego del impactante divorcio de Gimena Accardi.

Qué dijo Nico Vázquez de la infidelidad de Gimena Accardi

"La quiero acompañar desde el lugar que puedo hacerlo, sigue siendo una persona muy importante y va a seguir siéndolo. Somos familia. Al mediodía estuve con ella para acompañarla porque fue una mañana muy movida. Lo que dijo, sucedió", explicó Nico Vázquez luego de que Gimena Accardi confirmara que lo engaño con un supuesto hombre "random", desvinculado del mundo de la farándula.

"Me apena la situación por lo que pasó ella y, sobre todo, por cómo está terminando de embarrar nuestra relación que fue muy linda, porque fue una historia de 18 años de muchas cosas. Conocen, pero no todas. No somos la pareja perfecta como todos creían o la gente pensaba. Nos pasan cosas como a todos, y a veces hasta cosas que no le pasan a cualquiera, que son de público conocimiento. Así y todo, las hemos enfrentado con amor", cerró.