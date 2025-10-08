"Ella ya lo habló con gente de su confianza, por eso también me llega la información. Gente que trabaja con ellos también ya lo saben. Y que en breve se vendría el blanqueo, porque no da para más tenerlo oculto. Lo que me confirman también es que él se enamoró después de que se separó de Gimena Accardi", negando los rumores sobre la supuesta infidelidad de Nico Vázquez a Gimena.

El descargo de Nico Vázquez luego de que Gimena Accardi revelara que le fue infiel

Nico Vázquez habló tras los dichos de Gimena Accardi en OLGA donde reconoció que le fue infiel con un supuesto hombre "random" y fuera de la farándula.

"Me da mucha vergüenza, no puedo creer la cantidad de medios que hay. Hoy Gime eligió contar lo que pasó, ante algunas cosas que ella sentía que necesitaba aclarar. La quiero acompañar desde el lugar que puedo hacerlo, sigue siendo una persona muy importante y va a seguir siéndolo. Somos familia. Al mediodía estuve con ella para acompañarla porque fue una mañana muy movida. Lo que dijo, sucedió".

"Me apena la situación por lo que pasó ella y, sobre todo, por cómo está terminando de embarrar nuestra relación que fue muy linda, porque fue una historia de 18 años de muchas cosas. Conocen, pero no todas. No somos la pareja perfecta como todos creían o la gente pensaba. Nos pasan cosas como a todos, y a veces hasta cosas que no le pasan a cualquiera, que son de público conocimiento. Así y todo, las hemos enfrentado con amor", dijo.

nico vazquez infidelidad gimena accardi Nico Vázquez habló de la infidelidad de Gimena Accardi.

"Veníamos mal desde hacía mucho tiempo, como lo dijo ella, peleándola, tratando de sobrevivir a lo que pasa en una pareja que lleva tantos años. Crecimos juntos. Me parece una mujer con unos ovarios tremendos. Me hubiera gustado no verla como la vi hoy, partida, no me da gracia, me pone triste, pero también ante la necesidad de ella de aclarar con quién no fue".

"Vamos a ser familia siempre. Como persona, nos vamos a amar siempre; hoy no nos amamos como pareja, y también empiezo a entender, y ella también, que nos debíamos separar. Son cosas que suceden después, nadie está exento. A ella eso no la define. La definen 18 años de amor, de estar conmigo en cada momento, yo estar con ella, de ser una familia fuerte, de demostrar que podemos serlo sin tener hijos, con mascotas, amigos y compartiendo hasta trabajo. Viendo el trabajo personal de cada uno, acompañándonos", enfatizó.