Morena Rial cerca de la prisión domiciliaria: las fotos de la casa donde vivirá

morena rial casa prision Morena Rial se iría a vivir a la casa de una amiga al salir de la cárcel.

A diferencia de la primera vez que fue detenida y fijó como domicilio el departamento de su hermana Rocío Rial, Morena habría elegido la casa de su amiga llamada Evelyn.

Cómo es la casa dónde vivirá Morena Rial

En Puro Show mostraron imágenes de la propiedad donde iría Morena Rial si la Justicia le concede su pedido. Según explicaron, la joven preferiría vivir con su amiga ya que le ofreció un precio económico de alquiler y no le pidió garantías, entre otras cuestiones.

“Esta es la fachada de la casa donde Morena Rial pasaría los días en prisión domiciliaria, los vecinos me dijeron que es un conventillo, viven varias familias según me cuentan”, explicó el periodista Walter Leiva desde la propiedad.

La casa está ubicada en el Barrio de San Justo en una zona residencial donde viven familias de diferentes orígenes. Actualmente vive un inquilino que estaría desalojando la casa en los próximos días.

Preocupación por el informe médico de Morena Rial en la cárcel

Alejandro Cipolla habló de cómo está Morena Rial dentro de la cárcel y reveló los resultados del informe médico que hicieron los especialistas del centro penitenciario.

“Arrepentida no podemos decir, porque volvemos a reiterar que ella tiene una patología psiquiátrica que le genera una personalidad autodestructiva”, explicó el abogado. “Está quebrada, sí, es obvio", agregó.

morena rial esposada Se conoció el diagnóstico médico de Morena Rial en la cárcel.

“Esto ya ha sido comprobado por personal del servicio penitenciario, que se mantiene dentro de un informe reservado. Solo repito palabras que ya se dieron a conocer en la prensa”, siguió.