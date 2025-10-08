¡Letal! Martita Fort opinó sobre la China Suárez y Mauro Icardi: "Básicos"

china mauro madrid hijos Martita Fort analizó los looks de la China Suárez y Mauro Icardi.

"Me gusta. Se visten bastantes básicos los dos, no se visten mal. No se visten mal, se visten igual que cualquier persona un día normal", arrancó Martita Fort sin filtro. "Yo creo que él es más de look futbolista" siguió aclarando que los jugadores de fútbol no son su tipo de hombre.

Martita Fort habló de su futuro y fortuna familiar

En un streaming, Martita Fort abrió su corazón y habló de las veces que sufrió por ser heredera de la fortuna de Ricardo Fort. "Siempre se me acercaban por interés, me daba cuenta yo".

"Había veces en las que llegaba la cuenta en mesas grandes y todos me miraban como diciendo... yo en ese momento ni me quejaba, decía: ‘Está bien, yo tengo otra realidad, me toca pagar, es lo que me toca’. Después me pregunté: ‘¿Por qué me toca?’”, dijo sobre la relación con sus amigos.

martita fort trabajo compañia.jpg Martita Fort reveló cuáles son sus planes en la empresa familiar.

Además, Martita Fort confirmó que trabajará en la compañía de la familia. "Actualmente a mí y a mi hermano nos representa César Carozza en las reuniones de directorio. Nos gustaría empezar este año”, dijo en una entrevista con revista Caras. “Comenzaré lavando los baños, pero algo haré”, agregó divertida y humilde.