¡Letal! Martita Fort opinó sobre la China Suárez y Mauro Icardi: "Básicos"

Explosión en los portales por el explosivo comentario de Martita Fort sobre la China Suárez y Mauro Icardi. Todos los detalles

Por UNO
A sus 21 años, Martita Fort se ha convertido en una de las jóvenes influencers más fashionistas, imponiendo tendencia con cada uno de sus looks.

Martita Fort incluso ha sido invitada por las marcas más exclusivas a eventos a lo largo del mundo, recorriendo capitales de la moda como París, New York, entre otras. Por este motivo, Martita visitó el programa La Jaula de la Moda y, aprovechando su conocimiento fashionista, se animó a puntuar y evaluar el look de famosos como la China Suárez y Mauro Icardi.

Martita Fort evaluó los outfits combinados que la China Suárez y Mauro Icardi lucieron en Madrid. De lo más cancheros y juveniles eligieron pantalones de jean baggy y musculosa blanca en el caso de la China mientras que Mauro eligió una remera oversize. Como toque la actriz agregó calzoncillo escocés y causó enorme revuelo.

china mauro madrid hijos
Martita Fort analizó los looks de la China Suárez y Mauro Icardi.

"Me gusta. Se visten bastantes básicos los dos, no se visten mal. No se visten mal, se visten igual que cualquier persona un día normal", arrancó Martita Fort sin filtro. "Yo creo que él es más de look futbolista" siguió aclarando que los jugadores de fútbol no son su tipo de hombre.

Martita Fort habló de su futuro y fortuna familiar

En un streaming, Martita Fort abrió su corazón y habló de las veces que sufrió por ser heredera de la fortuna de Ricardo Fort. "Siempre se me acercaban por interés, me daba cuenta yo".

"Había veces en las que llegaba la cuenta en mesas grandes y todos me miraban como diciendo... yo en ese momento ni me quejaba, decía: ‘Está bien, yo tengo otra realidad, me toca pagar, es lo que me toca’. Después me pregunté: ‘¿Por qué me toca?’”, dijo sobre la relación con sus amigos.

Martita Fort reveló cuáles son sus planes en la empresa familiar.

Además, Martita Fort confirmó que trabajará en la compañía de la familia. "Actualmente a mí y a mi hermano nos representa César Carozza en las reuniones de directorio. Nos gustaría empezar este año”, dijo en una entrevista con revista Caras. “Comenzaré lavando los baños, pero algo haré”, agregó divertida y humilde.

