Escándalo con Morena Rial y las presas del penal: "Furiosas"

"Hay mucho enojo con Morena. Las internas están enojadas porque sentirían que ella tiene ciertos privilegios”, señaló Marcela Tauro sobre beneficios que estaría recibiendo la hija de Jorge Rial por ser famosa.

¿Qué dijo Morena Rial desde la cárcel?

A pocos días de su ingreso al penal, Morena Rial decidió escribir una carta de puño y letra para hablar de cómo está viviendo tras las rejas y desmintir rumores sobre sus supuestos privilegios.

"Quiero que sepan que donde estoy no tengo comunicación con nadie más que con mis abogados y un núcleo pequeño de allegados. Cualquier cosa que se diga de boca de otras personas son más de lo mismo (inventos)”, arranca Morena Rial en la carta que dió a conocer su abogado Alejandro Cipolla en su cuenta de Instagram.

“Espero solucionar esta situación lo antes posible y demostrarles a todos mi intención de estar mejor”, siguió confesando sus ganas de cambiar.

morena rial carta La carta de Morena Rial desde el penal.

Además, Morena Rial habló de los rumores sobre sus deseos de pasar el cumpleaños de su hijo dentro del penal. “Desmiento que quiero que Amadeo me venga a ver, por lo cual mis abogados están gestionando videollamadas con él. No es que no lo quiera ver, sino que este no es el ámbito que quiero para él”, cerró.