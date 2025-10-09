El desesperado mensaje de Morena Rial a Luis Ventura desde la cárcel: qué le pidió

Morena Rial ha hablado públicamente de su cariño por Luis Ventura a quien, como ella misma ha revelado, considera un padrino a pesar de no ser el elegido por Rial.

Morena Rial quiere acercarse a Luis Ventura

Fue Facundo Ventura quien, en comunicación con LAM, habló de la situación de Morena Rial y confirmó que la joven está interesada en retomar contacto con el presindente de APTRA.

"Le mandó un mensaje a través de su abogado, yo fui el intermediario", arrancó Facundo. "No sé si mi viejo está de acuerdo porque me dijo: 'Estoy para los velorios, pero nunca para los cumpleaños'", siguió sobre la respuesta de Luis Ventura al enterarse del pedido de Morena.

Además, Facundo Ventura anticipó los planes que tendría Morena Rial para su futuro. "Reacondicionaron la casa donde se va a quedar para cumplir con la domiciliaria. Tengo entendido que a las amigas les dijo que se va a poner las pilas. Está con ánimos de ponerse a estudiar", contó.

Morena Rial habló por teléfono con Jorge Rial

El abogado de Morena Rial, Martín Peiró confirmó que Morena retomó el contacto con su papá. "Cuando llegué Morena estaba conmocionada y en llanto porque estaba hablando con su papá”, comentó en el Diario de Mariana.

jorge rial descargo arresto morena rial.jpg Jorge Rial se comunicó con Morena Rial.

“Su papá la llamó. Estaba muy emocionada por eso. Su papá se puso a disposición”, siguió explicando el abogado quien aseguró que Jorge Rial se mostró dispuesto a acompañar a Morena durante el proceso. “Estaba muy conmovida, me dijo que esta era la primera vez que pudo hablar con su papá”, siguió.