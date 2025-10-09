Yanina Latorre aniquiló a Rulo Schijman: "Lo odio, es un inútil"

gabriela facundo pieres Yanina Latorre reveló el romance secreto entre Facundo Pieres y Gabriela Sari.

Además, la conductora reveló que el fin de semana Gabriela Sari y Facundo Pieres estuvieron en el mismo boliche y si bien salieron por separado, pasaron la noche juntos.

La furia de Yanina Latorre con Rulo Schijman

Como no podía ser de otra manera, las cámaras de Sálvese Quien Pueda fueron a buscar a Rulo Schijman para saber su opinión de la nueva relación de su ex.

"Me pone contento porque quiero que a Gabi le vaya bien. Me pone contento que también esté en Pasó en América. No tengo mucho para decir porque todavía no sé los pormenores. No pude hablar con ella para interpelarla, pero viste cómo es el medio: creo y no creo", arrancó

"A Yanina le creo y no le creo. Tiras cualquiera a veces. Me salió una nota en La Nación hoy, donde decía: 'Rulo quiere volver'", dijo lo que provocó la ira de Yanina Latorre que salió con los tapones de punta.

yanina rulo Yanina Latorre le dijo de todo a Rulo Schijman.

"Lo odio a este pibe. Sos un inútil. ¿Me escuchaste a mí decirlo? En ningún momento dije: ‘porque no me interesas’. El otro día se viralizó una nota tuya con Maru Botana porque me criticaban a mí", lanzó picante.

"Rulito, yo no me hago cargo de lo que lees en portales, y dejá de desmerecer el laburo de la gente que todos los días vamos al aire. Nunca dije una mentira. Es verdad, y se ve que jodió. Cuentenme un éxito de Rulo. Todos lo conocemos por CQC", agregó cuestionando la carrera de Schijman.