El tremendo cruce de Evangelina Anderson y Yanina Latorre en los Premios Martín Fierro

"Quería saber quién era el hombre casado y le dije que no le iba a decir", siguió Yanina Latorre. Además en Desayuno Americano mostraron parte del cruce donde Evangelina autorizó a la panelista a mostrar todas las evidencias que tenga.

¿Qué dijo Yanina Latorre de Evangelina Anderson?

Semanas antes, Yanina Latorre habló del romance oculto de Evangelina Anderson tras su separación de Martín Demichelis. "Es tremendo. Miren lo que será que yo no me animo a contarlo”, decía en LAM. “No es un chongeo. Para mí, si sale a la luz, si es que es verdad, es el escándalo del año”, agregaba.

Al ser desmentida por Evangelina Anderson, Yanina subió la apuesta y fue por más. "A mí lo que no me gusta es que Evangelina Anderson se hace la llorona por sus hijos y se termina engrampando a alguien que tiene pibes", lanzó."Yo la tengo grabada. Soy tan zorra que los mandé a grabar para ver si era verdad y los tengo. No lo voy a contar ni lo voy a mostrar nunca, pero que no me lo niegue", cerraba picantísima en SQP.