El tremendo cruce de Evangelina Anderson y Yanina Latorre en los Premios Martín Fierro

Evangelina Anderson encaró a Yanina Latorre durante la ceremonia y le dijo de todo. Los detalles de su descargo

Por UNO
Evangelina Anderson encaró a Yanina Latorre y no se guardó nada.

Yanina Latorre y Evangelina Anderson se cruzaron por primera vez desde que la conductora de Sálvese Quien Pueda fuera quien revelara el supuesto amorío de Evangelina con un hombre casado.

Lejos de dejarlo pasar, Evangelina Anderson encaró a Yanina Latorre y le pidió explicaciones sobre sus dichos, reclamándole por hablar de Leandro Paredes y hasta asegurar la existencia de pruebas.

Fue Yanina quien dio detalles de la conversación que tuvieron al sitio Primicias Ya. "Me crucé con Evangelina Anderson, vino piola y me saludó. Me reprochó el hombre casado, me reprochó a Paredes (Leandro). Le dije: '¿vos me escuchaste a mí? ¿Yo se lo dije a alguien? Después lo que te digan yo no me hago cargo'", arrancó.

"Quería saber quién era el hombre casado y le dije que no le iba a decir", siguió Yanina Latorre. Además en Desayuno Americano mostraron parte del cruce donde Evangelina autorizó a la panelista a mostrar todas las evidencias que tenga.

¿Qué dijo Yanina Latorre de Evangelina Anderson?

Semanas antes, Yanina Latorre habló del romance oculto de Evangelina Anderson tras su separación de Martín Demichelis. "Es tremendo. Miren lo que será que yo no me animo a contarlo”, decía en LAM. “No es un chongeo. Para mí, si sale a la luz, si es que es verdad, es el escándalo del año”, agregaba.

Al ser desmentida por Evangelina Anderson, Yanina subió la apuesta y fue por más. "A mí lo que no me gusta es que Evangelina Anderson se hace la llorona por sus hijos y se termina engrampando a alguien que tiene pibes", lanzó."Yo la tengo grabada. Soy tan zorra que los mandé a grabar para ver si era verdad y los tengo. No lo voy a contar ni lo voy a mostrar nunca, pero que no me lo niegue", cerraba picantísima en SQP.

