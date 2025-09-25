Yanina Latorre apuntó contra Florencia Peña: "No podés decir que con Alberto Fernández estábamos mejor"

Lejos de dejarlo pasar, Yanina Latorre salió con los tapones de punta. "¿Se olvidó del video de Tamara Pettinato, de la fiesta de Fabiola? Es una falta de respeto decir que en el gobierno de Alberto Fernández estabas mejor que ahora, el tipo dinamitó el país", arrancó en su programa de radio.

Además, Yanina recordó la polémica por la millonaria suma que recibió Florencia Peña años atrás para protagonizar una película. "¿Quién vio La Panelista?¿Porqué todos los kichneristas laburan en películas del estado?",lanzó indignada.

Yanina Latorre destrozó a la China Suárez

Horas antes, Yanina volvió a liquidar a la China Suárez luego de que la ex de Vicuña la acusara de exponerla y vulnerar la seguridad de su casa y de sus hijos.

"En 2023 esta mujer publicó la dirección de mi casa, adjuntando fotos y dirección. A la semana entró un grupo comando a dos casas, los ataron y robaron preguntando cuál era la casa de la China Suárez. Sigue sin aprender. Ahora también publica el auto para que quede bien clarito. Te seguís cagando en 3 menores de edad. Despúes de haber llorado públicamente pidiendo respeto por tus hijos", escribió la China y Yanina Latorre salió con los tapones de punta.

china suarez yanina La China Suárez apuntó contra Yanina Latorre.

A través de su cuenta de X, Yanina Latorre la acusó de caradura y fue letal."Esta caradura… Otra que expone toda su vida: muestra casas, autos, expone fotos, videos de sus casas. Que alguien le avise que el auto sale en todas sus notas y que la patente no se ve. ¡Ahhh, pero la culpable soy yo! Me tienen podrida", escribió en su cuenta de X.

yanina latorre china suarez caradura Yanina Latorre le contestó a la China Suárez.

Yanina Latorre acusó a Mónica Farro de mugrienta

En LAM, Yanina Latorre y Matilda Blanco se burlaron de Mónica Farro y la acusaron de no bañarse y tener el pelo sucio.

Mientras le miraban la cabeza y se reían, Yanina y Matilda revelaron en vivo que la vedette hacía dos días que no se lavaba la cabeza y estalló todo.

yanina latorre farro sucia Yanina Latorre se cruzó con Mónica Farro.

"Me estoy riendo porque Mónica hace días que no se lava la cabeza y está llegando el olor”. “¿Por qué ese comentario tan degradante? Ese comentario es feo. Tengo spray en el pelo ahora, me acaban de poner en maquillaje. No es olor de mi pelo. Yo me río de muchas cosas, esto no me gusta", respondió Mónica Farro enojada.