El insólito pedido de la China Suárez a Benjamín Vicuña tras dejar a sus hijos en Turquía

china mauro look madrid La China Suárez viajó sin sus hijos a España.

Ahora, tras una supuesta tregua, la China Suárez viajó con Mauro Icardi a Madrid y dejó a sus tres hijos Rufina Cabré, Amancio y Magnolia Vicuña en Turquía, lo que no habría caido nada bien a Benjamín.

El pedido de la China Suárez a Vicuña

En Intrusos, Paula Varela contó que días antes del viaje de la China, Amancio y Magnolia llegaron a Turquía sin despertar la atencion de los medios.

"Me confirman que los dos nenes de la China Suárez y Benjamín Vicuña están en Turquía desde el viernes pasado tras estar unos días con Benjamín. Esto no circuló por suerte para ellos que venían buscando que no les tomen fotografías a los chicos en el Aeropuerto", explicó

"Lo que interpreto es que si ella está en Madrid con Icardi han quedado al cuidado de la empleada. Me dicen que en este caso no habría viajado la mamá de Eugenia, sino que los niños viajaron solo con la empleada", siguió.

Además, en medio de toda esta polémica, Paula Varela reveló que la China Suárez le habría pedido a Benjamín Vicuña cambiar el acuerdo de visitas para sus hijos.

"Eugenia ahora tiene un acuerdo con Vicuña que los chicos pasan treinta días con ella y diez con él, pero la China le pidió que estén más tiempo en Turquía y él no aceptó”, dijo sobre lo que sucedió en las últimas horas.