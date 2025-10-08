Inicio Farándula Wanda Nara
Wanda Nara se rió de la China Suárez en la promo de Masterchef: "Palta"

Polémica por la última promoción de Masterchef Celebrity con Wanda Nara burlándose de la China Suárez. Los detalles

Por UNO
La picante indirecta de Wanda Nara a la China Suárez en la nueva promo de Masterchef Celebrity.

Wanda Nara sigue calentando los motores para el debut de la nueva temporada de Masterchef Celebrity, lanzando una serie de videos de lo más picante.

Ahora, Telefé emitió una nueva promo donde Wanda Nara va por todo con un irónico guiño hacia la China Suárez y su famosa frase sobre "la palta y la manta de Nepal", en el escándalo del motorhome con Benjamín Vicuña y Pampita.

En el video se ve a Wanda Nara como psicóloga atiendo a sus pacientes Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis. "Les pedimos que hagan un plato recordando su infancia, me doy vuelta y hay alguien metiendo una mousse de palta en un cubanito con el dedo", relata Martitegui mientras Wanda responde: "Me encanta".

"Un límite pido yo cuando alguien hace una Torre Eiffel de papas fritas", agrega Martitegui en otro tramo del video a lo que Wanda Nara redobla sin filtro: "Me encanta París y amo las papas fritas", dice en alusión al país donde tuvieron su primer encuentro la China Suárez y Mauro Icardi, cuando el jugador estaba casado con Wanda.

Escándalo con los looks de Wanda Nara en los Premios Martín Fierro 2025

Días antes, Wanda Nara subió al escenario de los Premios Martín Fierro para recibir el premio a Mejor Big Show por Bake Off Famosos, donde se robó la atención como conductora.

Además, Wanda Nara generó enorme revuelo por el vestido que eligió. En SQP, Yanina Latorre y el diseñador César Jurichic, analizaron su diseño negro de transparencias de encaje y la destrozaron.

"Hay estilos de mujeres que no son para todos los estilos de prenda. No todas las tendencias son para todo tipo de cuerpo, ni todas las edades ni todo tipo de piel", arrancó el diseñador.

"Ese es de Pellegrini, un vestido totalmente desnudo, solamente tiene tazas en las lolas con un escote que llega prácticamente a la raya de la cola, se ve tanga que tiene cristales. El vestido es de encaje como una cuerina bordada, es divino el género pero es un poco osado", siguió.

wanda nara vestido encaje martin fierro
Wanda Nara criticada por sus looks en los Mart&iacute;n Fierro 2025.

Wanda Nara criticada por sus looks en los Martín Fierro 2025.

"No lo hubiese puesto tan escotado en la espalda. Ella tiene un cuerpo muy voluptuoso. Se puede ir sexy y elegante. El hilo es tan delgado que pasas de lo llamativo a lo vulgar en un segundo", agregó César sobre la atrevida elección de Wanda Nara.

