El presidente en Mendoza

Mema se diferenció de Casado y minimizó la posibilidad de incidentes en la visita de Milei a San Rafael

El ministro de Gobierno, Natalio Mema se refirió a la presencia del presidente Javier Milei el jueves en el Almuerzo de las Fuerzas Vivas de San Rafael

Gustavo De Marinis
Por Gustavo De Marinis [email protected]
Natalio Mema consideró este martes que no habrá incidentes el jueves en San Rafael cuando el presidente Javier Milei visite el departamento y participe del Almuerzo de las Fuerzas Vivas que anualmente organiza la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria del departamento sureño.

El ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial se diferenció de la vicegobernadora Hebe Casado, quien vaticinó un clima hostil hacia Javier Milei y acusó de promover esa animosidad contra el mandatario nacional a los hermanos Fèlix: Omar (intendente) y Emir (presidente del PJ Mendoza).

Mema subrayó: "Los mendocinos somos distintos, no somos el conurbano bonaerense que es donde suelen generarse disturbios".

hebe casado
La viceogobernadora Hebe Casado generó polémica al advertir que los hermanos Félix planeaban dificultar la visita de Javier Milei a San Rafael.

Natalio Mema instó a aprovechar la visita de Javier Milei

El funcionario de Alfredo Cornejo dijo: "Nosotros apostamos al pueblo de San Rafael y al de Mendoza. Somos distintos los mendocinos. Viene un presidente de la Nación y hay que aprovechar la oportunidad".

"La visita de Milei debe ser aprovechada por el intendente (Omar Félix, del peronismo), por el Gobierno y ,sobre todo, por la Cámara de Comercio de San Rafael que tendrá por primera vez en la historia la visita de un presidente de la Nación para el Almuerzo de las Fuerzas Vivas", reflexionó Natalio.

Específicamente sobre la seguridad Mema admitió: "Vamos a estar atentos, claro. Viene gente de seguridad de la Presidencia y vamos a reforzar con fuerzas de la provincia. Pero reitero: si hubo algún intento por parte de alguien de hacer lo que podríamos llamar una travesura, eso ya quedó de lado".

El ministro indicó que "es importante lo que va a suceder y tenemos que levantar la mirada. Debemos buscar consensos para pedirle al presidente lo que haga falta y no en quedarnos en si se le hace una zancadilla o no".

El lunes la vicegobernadora Hebe Casado había dicho que los hermanos Félix iban a motorizar disturbios para molestar a Javier Milei y desde el peronismo varios dirigentes salieron a responderle y a recordar que nunca en San Rafael un presidente fue maltratado.

centro de congreso y exposicioes san rafael
El Centro de Copngresos y Exposiciones será sede del Almuerzo de las Fuerzas Vivas de San Rafael.

El Almuerzo de las Fuerzas Vivas tendrá este año unos 700 participantes y se hará en el Centro de Congresos y Exposiciones. Las entradas tienen un valor de $100.000.

Antes habrá un desayuno en el que disertará el economista Matías Sturt.

Aún no se ha informado a qué hora llegará Javier Milei a San Rafael y cuánto tiempo permanecerá en el departamento.

javier milei1
El lunes Javier Milei bailó, cantó y lanzó arengas contra el kirchnerismo.

Natalio Mema consideró que Javier Milei volvió a su mística

Los periodistas le consultaron a Natalio Mema si había visto el show de Javier Milei el lunes en Buenos Aires. "En definitiva ha vuelto a su mística, a la forma en que llegó a la política, no me extraña", respondió el ministro.

Y agregó: "Está volviendo a las bases de cómo llegó en 2023. Él (Milei) le habla así a su público.Tiene su forma de comuncar y no es para sorprenderse. Está bien que lo haga y a la vez hay que ver que en paralelo, el ministro de Economía de la Nación, realizaba negociaciones importantes en Estados Unidos".

Mema concluyó que vio "muchos jóvenes en el acto de Milei. Hay que tratar de que no se caiga ese entusiasmo".

